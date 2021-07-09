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۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۱۸:۳۱

با صدور اطلاعیه‌ای؛

سند توسعه بیارجمند تدوین شد/ کشاورزی، آب و راه ۳ محور اصلی

سند توسعه بیارجمند تدوین شد/ کشاورزی، آب و راه ۳ محور اصلی

شاهرود- فرماندار شاهرود با بیان اینکه سند توسعه بخش بیارجمند تدوین شده است، گفت: این سند به دستگاه‌های اجرایی داده شده تا در راستای تامین اعتبارات سال ۱۴۰۰ برنامه ریزی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب جلالی عصر جمعه در نشست شورای اداری بی ارجمند به میزبانی بخشداری این بخش، ضمن بیان اینکه سند توسعه بی ارجمند تدوین شده است، تاکید کرد: معمولاً اسناد توسعه‌ای توسط بخش دانشگاهی و کارشناسان مطالعه و انجام می‌شوند اما این سند توسط مردم منطقه با احصای تمام مسائل و موضوعات تدوین شده و قطعاً قابلیت اجرای بهتری نیز دارد.

وی با بیان اینکه این سند به ویژه در بخش‌های کشاورزی، راه و آب نیازمند توجه جدی است، تاکید کرد: در این سند تکلیف‌هایی نیز برای دستگاه‌های اجرایی شهرستان شاهرود مشخص شده که ما آن را در اختیار دستگاه‌های مذکور قرار داده‌ایم تا نسبت به تأمین اعتبارات مورد نیاز سال ۱۴۰۰ و همچنین اصلاح مسائلی که احیاناً در این سند اشتباه است، اقدام کنند.

فرماندار شاهرود با بیان اینکه این سند قابلیت اجرا دارد، ابراز کرد: چند اتفاق در این مدت رخ داده که از جمله آن می‌شود به پروژه‌هایی در ایام مبارک دهه فجر به بهره برداری رسید اشاره کرد اما در بخش‌های راه و کشاورزی و همچنین تأمین آب برنامه‌های خوبی در سال ۱۴۰۰ برای بی ارجمند دیده شده است.

جلالی با بیان اینکه محدودیت‌های جدی در بی ارجمند وجود دارد که بخشی از آن همجواری کویر به خصوص مشکلات آب است، تاکید کرد: تلاش کردیم که بخشی از منابع اعتباری در حوزه آب تخصیص پیدا کند و از سیاست‌های ۱۴۰۰ ما نیز این است که از منابع شهرستانی توجه ویژه‌ای به این بخش و تأمین آب شرب با اولویت مردم و بعد کشاورزی، داشته باشیم.

به گزارش مهر، این نشست با حضور نماینده شاهرود و میامی در مجلس با محوریت بررسی مشکلات تأمین آب و مقابله با خشکسالی برگزار شد.

کد مطلب 5253631

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