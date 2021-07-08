به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ «نعیم قاسم» معاون دبیرکل حزب الله لبنان در گفتگو با شبکه المیادین لبنان در واکنش به عملیات نظامی موفقیت‌آمیز نیروهای مقاومت فلسطین علیه اشغالگران صهیونیست تأکید کرد که در خلال عملیات سیف القدس (شمشیر مقدس) رژیم صهیونیستی در برابر حجم آتش مقاومت غافلگیر شد.

قاسم ضمن تأکید بر این نکته که دستگاه‌های اطلاعاتی تحت خدمت دشمن اسرائیلی هیچ پیش بینی نسبت به این حمله قدرتمندانه مقاومت فلسطین نداشتند، توضیح داد: «فلسطینیان از فلسطین اثبات کردند که آنها جزئی از محور مقاومت و سر رأس این محور هستند».

معاون دبیرکل حزب الله افزود: «هیچگاه از استراتژی خود که قرار است علیه دشمن اجرا کنیم حرفی نمی‌زنیم تا آنان متوجه راهبردها و شیوه تفکرمان نشوند».

او گفت: «برای نخستین بار گروه‌های فلسطینی اعلام کردند که جزئی از محور مقاومت بوده و از حمایت‌های ایران نیز برخوردار هستند. این اعلام گروه‌های فلسطینی فرصت خوبی برای تسویه متحدان و دشمنان محور مقاومت است».

قاسم در ادامه با اشاره به اینکه تمامی اعضای محور مقاومت از لحاظ سیاسی، نظامی، رسانه‌ای و فرهنگی با یکدیگر در ارتباط هستند، تصریح کرد: «امکانات نظامی ما محدودیتی ندارد. تاریخ مشابه این سطح از تقابل را میان دشمن اسرائیلی و مقاومت غزه به خود ندیده است».

وی همچنین درباره شخصیت «احمد جبرئیل» فرمانده فقید جبهه آزادی بخش فلسطین توضیح داد: «جبرئیل یک فلسطینی کامل و دارای یک شخصیت جسور و صادق بود. او در مقابل تشکیلات فلسطینی که در عرصه رسانه به دنبال سازش بودند، ایستاد».

نعیم قاسم در بخشی دیگر از سخنان خود به انتخابات در سوریه اشاره کرد و گفت: «در خلال رأی گیری برای انتخابات سوریه تلاش می‌شد تا از وضعیت آوارگان برای روی کار آوردن رئیس جمهوری غیر از بشار اسد سوء استفاده شود».

معاون دبیرکل حزب الله لبنان خاطرنشان کرد: «آمریکا موفق به تخریب و ایجاد بحران شد اما در نهایت نتوانست به اهداف و نیات خود دست یابد و مقاومت را متوقف کند».