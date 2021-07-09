نگاهی طنز به رابطه جنگلداری و صنایع چوب در «مثل ساعت»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، برنامه طنز «مثل ساعت» که با محوریت شعار سال تهیه و پخش می شود با نگاهی طنز حواشی و مشکلات پیش روی تولید در کشور را بیان می کند.

چوب و مشتقات آن ماده اولیه تولید در صنعت پارکت هستند که از پر مصرفترین زمینه های دکوراسیون داخلی ساختمان به شمار می رود. با توجه به اینکه این فراید می تواند به صورت مستقل بازار بزرگی را از تولید چوب تا مراحل فراوری به خود اختصاص دهد در هفته پیش رو در برنامه «مثل ساعت» به موضوع چوب و جنگلداری با پنج محور مواد اولیه؛ تسهیلات و پشتیبانی، تجهیزات، فروش، صادرات و مقررات و مجوزها پرداخته می شود.

«مثل ساعت» با محتوای طنز در راستای شعار سال تولید می شود. نمایش های کوتاه طنز و گزارش های طنز از جمله بخش های این برنامه است.

این برنامه هر روز از شنبه تا چهارشنبه با بازیگری آسیه گرجی، رضا شجاعی، آرمان غفاریان و تهیه کنندگی مینا مولایی ساعت ۱۳:۲۰ از رادیو صبا پخش می شود.