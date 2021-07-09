به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، اغلب شاخص‌های سهام آسیا اقیانوسیه در معاملات امروز، جمعه، تحت تأثیر بازگشت نگرانی‌ها از موج جدید کرونا در منطقه، افت کردند.

پس از اینکه به دنبال افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در توکیوی ژاپن در این شهر وضعیت اضطراری اعلام شد، سازمان دهندگان المپیک تابستانی اعلام کردند که ورود تماشاگران به این شهر ممنوع شده است.

از سوی دیگر خبرگزاری یونهاپ کره‌جنوبی اعلام کرد مناطق بیشتری از سئول تحت قوانین سختگیرانه سطح ۴ فاصله گذاری اجتماعی قرار داده شده است.

جامع‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی بدون سهام ژاپن ۰.۷۲ درصد افت کرد. نیکی ژاپن که در آغاز معاملات امروز با سقوط سنگین ۲ درصدی روبرو شده بود، در انتها با جبران بخشی از این ضرر با افت ۰.۶۳ درصدی بسته شد.

کامپوزیت شانگهای چین با افت اندک ۰.۰۸ درصدی روبرو شد اما هانگ‌سنگ در هنگ‌کنگ بر خلاف بازارهای منطقه حرکت کرد و به جهش ۰.۹۵ درصدی دست یافت.

ای‌اس‌اکس استرالیا و کوسپی کره‌جنوبی. به ترتیب ۰.۹۳ درصد و ۱.۰۷ درصد سقوط کردند.

در بازار ارز، نرخ برابری دلار با ین ژاپن افت کرد و به ۱۱۰.۰۵ واحد رسید، در حالی که نرخ برابری آن با یوآن چین تقویت شد و به ۶.۴۸۷۳ واحد رسید.