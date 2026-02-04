یکانی: ۳۱ فیلم جشنواره فجر در ارومیه اکران می شود

مسعود یکانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه اظهار کرد: چهلوچهارمین جشنواره فیلم فجر از ۱۵ تا ۲۲ بهمنماه ۱۴۰۴ در ارومیه برگزار میشود و در این مدت، ۳۱ عنوان از فیلمهای منتخب جشنواره در دو مجموعه سینمایی «ایران» و «پردیس سینمایی مهر» روی پرده خواهد رفت.
وی افزود: در طول برگزاری جشنواره، هر روز در هر دو سینما دو سانس نمایش برای مخاطبان در نظر گرفته شده است؛ بهطوریکه در سینما ایران سانسها در ساعتهای ۱۶:۳۰ و ۱۹ و در پردیس سینمایی مهر در ساعتهای ۱۶ و ۱۸:۳۰ برگزار میشود.
رئیس امور سینمایی حوزه هنری آذربایجان غربیبا اشاره به استقبال همیشگی مردم ارومیه از رویدادهای فرهنگی و هنری گفت: در مجموع طی هشت روز برگزاری جشنواره، ۳۲ سانس نمایش میزبان علاقهمندان به سینما، هنر و فرهنگ خواهد بود و مخاطبان میتوانند بر اساس جدول اکران، فیلمهای مورد نظر خود را انتخاب کنند.
یکانی درباره نحوه تهیه بلیت نیز تصریح کرد: بلیتفروشی جشنواره فیلم فجر در ارومیه صرفاً بهصورت اینترنتی انجام میشود و هیچگونه فروش حضوری در گیشه سینماها نخواهیم داشت.
وی خاطرنشان کرد: علاقهمندان میتوانند از طریق چهار سامانه آنلاین «گیشه۷»، «سینماتیکت»، «آیتیکت» و «ایرانتیک» نسبت به خرید بلیت و انتخاب سانس و فیلم مورد نظر خود اقدام کنند.
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