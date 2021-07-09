رایزنی محمد الحلبوسی با سفیر آمریکا در بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، محمد الحلبوسی»، رئیس پارلمان عراق و «ماتیو تولر» سفیر امریکا در بغداد درباره تداوم تقویت همکاری های امنیتی و اقتصادی بین دو کشور و همکاری مشترک در زمینه مبارزه با چالش های تروریسم رایزنی کردند.

به گزارش دفتر رئیس پارلمان عراق، دو طرف در این دیدار به بررسی روابط دوجانبه و تداوم تقویت همکاری های امنیتی و اقتصادی بین عراق و امریکا و همکاری مشترک برای مقابله با چالش های تروریسم پرداختند.

دو طرف همچنین درباره اهمیت تداوم گفت وگوی راهبردی بین عراق و امریکا برای دستیابی به شراکتی راهبردی در زمینه های مختلف در راستای خدمت به منافع مشترک و حمایت از عراق برای تحقق توسعه و ثبات آن تبادل نظر کردند.

آخرین تحولات منطقه ای و بین المللی و برخی از مسائل دارای اهمیت مشترک نیز از دیگر محورهای گفت وگوی الحلبوسی و تولر بود.