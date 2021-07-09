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۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۱۴:۳۴

وزارت بهداشت اعلام کرد؛

شناسایی ۱۶ هزار و ۵۹۶ بیمار جدید کرونایی/ ۱۴۶ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۱۶ هزار و ۵۹۶ بیمار جدید کرونایی/ ۱۴۶ نفر دیگر فوت شدند

آمار شبانه روز گذشته وزارت بهداشت نشان می‌دهد که ۱۶ هزار و ۵۹۶ نفر دیگر به تعداد بیماران کرونایی کشور افزوده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۱۸ تیرماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۶ هزار و ۵۹۶ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد که هزار و ۷۵۹ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به سه میلیون و ۳۴۴ هزار و ۱۲۲ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۴۶ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان به ۸۵ هزار و ۵۴۳ نفر رسید.

تا کنون دو میلیون ۹۹۵ هزار و ۱۹۵ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده‌اند.

سه هزار و ۵۰۶ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۲۴ میلیون و ۳۵۸ هزار و ۸۷۲ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

کد مطلب 5253842

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