شناسایی ۱۶ هزار و ۵۹۶ بیمار جدید کرونایی/ ۱۴۶ نفر دیگر فوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۱۸ تیرماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۶ هزار و ۵۹۶ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد که هزار و ۷۵۹ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به سه میلیون و ۳۴۴ هزار و ۱۲۲ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۴۶ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان به ۸۵ هزار و ۵۴۳ نفر رسید.

تا کنون دو میلیون ۹۹۵ هزار و ۱۹۵ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده‌اند.

سه هزار و ۵۰۶ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۲۴ میلیون و ۳۵۸ هزار و ۸۷۲ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.