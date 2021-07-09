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۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۱۵:۴۲

مجری طرح فیلم به مهر خبر داد؛

«پوست» هم به سینماها می‌آید/ ویترین اکران متنوع‌تر می‌شود

«پوست» هم به سینماها می‌آید/ ویترین اکران متنوع‌تر می‌شود

فیلم سینمایی «پوست» به کارگردانی بهمن و بهرام ارک و تهیه‌کنندگی محمدرضا مصباح با حال و هوایی متفاوت از فیلم‌های در حال اکران، روانه پرده سینماها می‌شود.

امیرحسین مهر مجری طرح فیلم سینمایی «پوست» به کارگردانی بهمن و بهرام ارک و تهیه کنندگی محمدرضا مصباح در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در شرایط فعلی و با توجه به اینکه سینما نیاز به سرپا ماندن دارد تصمیم گرفتیم با همه سختی‌ها فیلم سینمایی پوست را اکران سراسری کنیم تا به چرخش سینمای ایران کمکی کرده باشیم. ما این آمادگی را داریم که فیلم را به سرعت اکران کنیم. امیدواریم با حضور و استقبال سینمادوستان این فیلم بتواند به رشد و ارتقای سینمای ایران در شرایط فعلی کمک کنند.

«پوست» که اولین فیلم بلند سینمایی برادران ارک و برداشتی از افسانه عاشقانه‌ای گره خورده با سحر جادوست در جشنواره سی و هشتم فجر خوش درخشید و توجه مخاطبان و منتقدان را به خود جلب کرد.

برادران ارک که با فیلم کوتاه «حیوان» جوایز جشنواره کن و جشنواره فجر را در کارنامه هنری‌شان داشتند، موفق شدند با فیلم «پوست» ۸ نامزدی و ۲ سیمرغ بلورین را در جشنواره فجر به‌دست آورند.

کد مطلب 5253926
زهرا منصوری

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