به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون تیراندازی با کمان، در ادامه مسابقات پاراتیراندازی با کمان قهرمانی جهان در چک، تیم میکس کامپوند ایران با ترکیب علی‌سینا منشازاده و فرزانه عسگری در مرحله یک هشتم نهایی مقابل بلژیک با نتیجه ۱۵۰ بر ۱۴۳ به پیروزی رسید و به جمع هشت تیم برتر این مسابقات راه یافت.

تیم ایران در دور یک چهارم نهایی با نتیجه ۱۵۰ بر ۱۴۹ مقابل ترکیه شکست خورد و از صعود به نیمه‌نهایی بازماند.

تیم میکس ریکرو ایران با ترکیب زهرا نعمتی و غلامرضا رحیمی در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات با نتیجه ۵ بر ۴ مقابل اوکراین به پیروزی رسید و راهی دور نیمه‌نهایی شد. تیم ایران در نیمه‌نهایی با نتیجه ۶ بر صفر مقابل ایتالیا شکست خورد و از صعود به فینال بازماند. تیم ایران برای کسب مدال برنز فردا به مصاف تیم ترکیه می‌رود.