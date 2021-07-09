به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی ظهر جمعه در خطبه‌های نمازجمعه مشهد که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، با اشاره به سالروز شکست کودتای نوژه در سال ۱۳۵۹، به نقش مردم در نظام جمهوری اسلامی اشاره و اظهار کرد: امتیاز مردم ما نسبت به سایر کشورها، وابستگی و عشق به اهل بیت است.

وی با اشاره به بیست و یکم تیرماه، سالروز جنایت رضاخانی در کشتار مردم مشهد در مسجد گوهرشاد، ادامه داد: در برابر همه مشکلاتی که برای کشور به وجود بیاید، مردم مشارکت و مشکل را حل می‌کنند زیرا نظام ما یک نظام «مردم‌پایه» است.

امام جمعه مشهد مقدس افزود: امروز در بیشتر کشورهای دنیا گرمای هوا مشکلاتی را به وجود آورده است به نحوی که در کانادا ۴۰۰ نفر بر اثر گرمای هوا جان خود را از دست داده‌اند و حتی در سیبری که همیشه یخ‌بندان بود، گرمای هوا مشکل‌ساز شده است.

وی به بیان دلایل بروز خاموشی و قطعی برق در کشور پرداخت و گفت: دلیل اصلی بروز مشکلات در برق کشور، فاصله بین میزان تولید و میزان مصرف است؛ برق تولیدی جوابگوی مصرف برق در کشور در شرایط گرمای هوا نیست.

آیت‌الله علم‌الهدی با اشاره به میزان برق مورد نیاز برای پاسخگویی به مصرف کشور، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۱ هزار مگاوات برق مصرفی کمبود داریم، نیروگاه بوشهر ظرفیت تولید هزار مگاوات برق دارد که این به معنای نیاز به ۱۱ نیروگاه در مقیاس نیروگاه بوشهر است.

وی به کوتاهی در تأمین زیرساخت‌های تولید برق در کشور نیز اشاره و تصریح کرد: طبق برنامه ششم توسعه، تولید نیروگاه‌های ما امروز باید ۱۰۰ هزار مگاوات باشد درحالی که این ظرفیت امروز ۸۵ هزار مگاوات است یعنی ۱۵ هزار مگاوات کمبود تولید وجود دارد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: این کمبود به‌خاطر کم‌کاری جریان‌های مسؤولی است که این زیرساخت را ایجاد نکرده‌اند، آنان باید امروز جوابگو باشند و در دادگاه ترک فعل، بر اساس ترک فعل عواملی که سبب شده‌اند امروز ۱۵ هزار مگاوات برق کم داشته باشیم، محاکمه بشوند که به وظیفه‌شان عمل نکردند.

آیت‌الله علم‌الهدی با بیان این‌که مردم باید با امر به معروف و نهی از منکر به مدیریت مصرف کمک کنند، اظهار کرد: این بار هم مردم باید به صحنه بیایند و مشکل را حل کنند، در خانه و مغازه هر کجا که می‌شود در مصرف برق صرفه‌جویی کنند، در این کار نهی از منکر کنند و به کسانی که رعایت نمی‌کنند، تذکر بدهند.

وی افزود: در ادارات نیز ساعات ابتدایی روز که گرمای هوا کمتر است از وسایل سرمایشی استفاده نکنند همچنین می‌شود ادارات در ساعات ابتدایی روز شروع به کار کنند و در ساعات اوج مصرف کار را به اتمام برسانند.

امام جمعه مشهد مقدس به مشکل خشکسالی و کمبود آب نیز اشاره کرد و گفت: در مسئله برق کشاروزی نیز مشکل داریم، بخشی از روستاهای اطراف مشهد به‌خاطر بی‌برقی و خاموشی، آب ندارند یعنی وقتی برق می‌آید و می‌خواهند موتور چاه را به کار بیندازند، آب نیست چون سفره زیرزمینی کم آب شده است.

وی خاطرنشان کرد: در مجاورت این روستاها، یک عده در باغ‌ویلاهای خود با استفاده از موتور برق، آب را تخلیه و به استخرهای خود می‌ریزند در حالی که فرزند آن روستایی برای ذره‌ای آب له‌له می‌زند.

آیت‌الله علم‌الهدی از بسیج و دستگاه‌های نظامی خواست با کنترل این باغ‌ویلاها، مانع از ذخیره سازی آب در استخرهای شخصی آنان شوند و اظهار کرد: فعالان در بسیج و مردم خیر به روستاهای دچار خشکسالی آب برسانند، این سقایی و آب‌رسانی به مردم، بزرگ‌ترین خیرات برای شما است.