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۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۲۳:۰۳

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان:

چادر بیش از یک بمب پشت دشمن را می‌لرزاند

چادر بیش از یک بمب پشت دشمن را می‌لرزاند

گرگان- مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان این که سناریوی بی حجابی و حذف چادر چه خطر و سودی برای دشمنان دارد، گفت: چادر بیش از یک بمب پشت دشمن را می‌لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباسعلی گرزین عصر جمعه در اردوی آموزشی یک روزه عفاف و حجاب در جمع مردم کوی شریعتی گرگان اظهارکرد: دشمنان با پروژه‌هایی نفوذ فرهنگی را عملیاتی کرده‌اند که مهم ترین آن‌ها حیازدایی و تخریب عفت عمومی جامعه است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان افزود: یکی از مسائل مهم اسلامی، موضوع حجاب و عفت مسلمانان به خصوص زنان بوده که در آیاتی از قرآن به ضرورت و احکام آن اشاره شده است.

وی با بیان اینکه سناریوی بی حجابی و حذف چادر چه خطر و سودی برای دشمنان دارد، گفت: حیا و غیرت، زیربنای حجاب و عفاف در جامعه است و چادر بیش از یک بمب، پشت دشمن را می‌لرزاند.

گرزین بیان کرد: با گریزی بر تاریخچه حجاب در کل اقوام و ادیان از گذشته تا حال، درمی یابیم که پوشش و حجاب در همه آنها به صورت اولویت جدی مطرح بوده است و به عنوان مثال دو هزار سال قبل از اسلام در حجاری نگاره های تخت جمشید می بینیم که لباس زنان گشاد، روسری بلند و با حجاب بوده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان اضافه کرد: دشمن به دنبال حذف پوشش همه زنان مسلمان و غیرمسلمان است و لذتی که از بی حجابی به دست می یابد ذلت است که به دنبال آن حیا و غیرت می رود و به جایی می رسیم که زن مسلمان را در بازار اروپا می فروشند.

وی تصریح کرد: قیام مردم مشهد در ۲۱ تیر سال ۱۳۱۴ علیه کشف حجاب یادآور روزی است که مردان و زنان باایمان با شهامت و غیرت به پا خواستند تا ظلمی را که توسط رژیم دست نشانده پهلوی بر زنان سرزمین ایران شده بود از میان بردارند و با نثار جان خویش به تمامی دنیا بفهمانند که ایرانی تا پای جان آماده دفاع از ارزش ها است.

کد مطلب 5254100

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