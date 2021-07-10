مدیران سفارشی بلای جان توسعه اردبیل شدند

صدیف بدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: برخی از مدیران این استان که به صورت سفارشی و گاه با سابقه مسئول دفتر وزرا و معاونین آنها در استان اردبیل مشغول فعالیت هستند، هیچ اقدام مؤثری را در حل مشکلات مردم انجام نمی‌دهند و نسبت به امور محوله نیز بی‌تفاوت هستند.

وی با انتقاد شدید از قطعی آب، برق، اینترنت، گرانی و مشکلات معیشتی مردم که به دست برخی از مدیران ناشایست رقم خورده است، تصریح کرد: مردم به معنای واقعی از این اوضاع ناراحت و گله‌مند هستند و معلوم نیست این فرآیند بی‌کفایتی مدیریتی تا کی می‌خواهد در این استان ادامه پیدا کند.

رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل گفت: در روزهای گذشته ما شاهد قطعی آب و برق در سطح شهر اردبیل بودیم که بیشترین نارضایتی مردم را رقم زده در حالی که در هیچ جای کشور چنین نابسامانی را مشاهده نمی‌کنیم.

بدری عدم پیش‌بینی و برنامه‌ریزی صحیح را در این حوزه از سوی مدیران و مسئولان متولی یادآور شد و افزود: سردرگمی و بی‌برنامگی در حوزه‌های مختلف در استان اردبیل کاملاً مشهود است و دلیل اصلی آن حضور مدیران سفارشی در این استان است که بزرگترین مانع را در انتقال آب از حوزه‌های مختلف به اردبیل با هدف حل مشکلات و دغدغه‌های مردم به وجود آورده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: مدیران استان به جای حاشیه‌پردازی و وقت گذاشتن به مسائل غیر ضرور بهتر است با اولویت مشکلات آب شرب و تأمین برق مورد نیاز مردم و واحدهای تجاری را تأمین کنند تا صاحبان مغازه‌ها و واحدهای عرضه مواد پروتئینی بیش از این متضرر نشوند.

بدری اضافه کرد: در بازدیدی که اخیراً از مناطق مختلف شهر اردبیل داشتیم، به شدت اعتراض و گله‌مندی مردم را از قطعی‌های مکرر آب و برق شاهد بودیم و به مدیران این حوزه تذکر دادیم تا مشکلات و موانع را برطرف و پیش‌بینی‌های لازم را در مواقع قطع آب و برق داشته باشند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما چند سال است که مشکل آب شرب را به مسئولان گوشزد می‌کنیم و حتی برای احداث مودل دوم تصفیه‌خانه آب شرب اردبیل منابع مورد نیاز را در نظر گرفتیم اما گویی گوشی بدهکار این موضوع نبوده و در سایه غفلت و بی‌توجهی امروز آثار بی‌برنامگی در انتقال آب از حوزه‌های آبریز مربوط به استان اعم از ارس و قزل‌اوزن و همچنین احداث مودل دوم تصفیه‌خانه آب شرب اردبیل را به عینه شاهد هستیم.

بدری ادامه داد: چرا باید واحدهای صنعتی استان تاوان بی‌برنامگی در مدیریت برق را ببینند در حالی که در سایر استان‌ها به طور معمول پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها برق واحدهای صنعتی خاموش و در سایر روزها فعالیت واحدهای تولیدی را شاهد هستیم که در استان اردبیل نیز باید وضعیت به همین منوال باشد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضرورت تأمین انرژی مورد نیاز واحدهای صنعتی را برای فعالیت و اشتغال جوانان نظیر گازوئیل و سایر مواد سوختی مورد نیاز یادآور شد و اظهار کرد: متأسفانه به رغم پیش‌بینی هواشناسی مبنی بر رخداد خشکسالی در استان، هیچ‌گونه برنامه‌ریزی برای مقابله با این پدیده انجام نشده و ما امروز شاهد قطعی‌های مکرر آب و برق در سطح استان هستیم.

بدری در ادامه با اشاره به تأمین اعتبار ویژه برای حل مشکل آب روستاها تصریح کرد: ۴۳۸ میلیارد تومان منابع برای تأمین آب شرب روستاها در نظر گرفته شده که در شورای برنامه‌ریزی استان حوزه این منابع در شهرستان‌های مختلف در اولویت قرار گرفت.

وی گفت: صدای العطش در روستاها بلند شده و به صورت محدود با تانکرها آبرسانی انجام می‌شود اما این کار مفید و مؤثر در مسیر تأمین آب روستاییان نیست.