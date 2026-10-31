به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اسنپ، حرکت منظم بین خطوط، استفاده به‌موقع از چراغ راهنما، رعایت حق تقدم و فاصله ایمن، توجه کامل به مسیر و پرهیز از استفاده غیرضروری از تلفن همراه هنگام حرکت، از محورهای اصلی این کمپین است. آشنایی با این موارد به کاربران مسافر نیز کمک می‌کند ارزیابی دقیق‌تری از کیفیت رانندگی در سفرهای خود داشته باشند.

اسنپ همچنین به کاربران مسافر توصیه کرده است با بستن کمربند ایمنی در طول سفر به افزایش ایمنی خود کمک کنند.

این کمپین در ادامه برنامه‌های آموزشی و عملیاتی اسنپ برای ترویج رانندگی ایمن اجرا می‌شود. بنابر اعلام اسنپ، نحوه‌ی رانندگی در طول مسیر بر امنیت مسافر، راننده و دیگر شهروندان تاثیر می‌گذارد. آموزش از طریق تکرار رفتارهای صحیح و فراهم‌کردن امکان مشارکت کاربران در ارزیابی کیفیت رانندگی از مواردی است که می‌تواند به تقویت فرهنگ رانندگی ایمن کمک کند. برای مطالعه بیشتر اقدامات اسنپ در این زمینه به وبلاگ اسنپ مراجعه کنید.

نگاهی به اقدامات اسنپ در ترویج رانندگی ایمن

باشگاه رانندگان اسنپ و اسنپ‌باکس با انتشار مستمر آموزش‌هایی درباره رانندگی پیش‌بینانه آگاهی‌بخشی به کاربران راننده را دنبال می‌کنند. اسنپ همواره در مناسبت‌هایی مانند روز ایمنی حمل‌ونقل، آغاز سال تحصیلی، روز جهانی حمل‌ونقل و همزمان با سفرهای نوروزی موضوع رانندگی ایمن را در برنامه‌های ارتباطی و آموزشی خود دنبال کرده است.

همچنین، در اسنپ‌ امکان ثبت بازخورد درباره «رانندگی ایمن» و «رانندگی پرخطر» پس از سفر و نمایش نشان رانندگی ایمن به مسافران فراهم شده است. گزارش‌های رانندگی پرخطر با هشدار و آموزش پیگیری می‌شود و در صورت تکرار، اقداماتی مانند قطع موقت مشوق‌ها یا محدودیت موقت فعالیت در نظر گرفته می‌شود.

ایمنی سفر تنها به رسیدن مسافر به مقصد محدود نمی‌شود؛ نحوه‌ رانندگی در طول مسیر نیز بر امنیت مسافر، راننده و دیگر شهروندان تاثیر می‌گذارد. اسنپ به‌عنوان یکی از پلتفرم‌های حمل‌ونقل آنلاین، ترویج فرهنگ رانندگی ایمن را بخشی از مسئولیت خود می‌داند و طی سال‌های گذشته تلاش کرده است با آموزش، آگاهی‌بخشی، دریافت بازخورد از مسافران و تشویق رفتارهای ایمن در بهبود فرهنگ رانندگی نقش داشته باشد.