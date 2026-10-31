محمدحسن باقری شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته شاهد بارش باران در اکثر مناطق استان همدان بودیم به طوری که بیشترین میزان بارش از ایستگاه‌های باران‌ سنجی «باباکمال» تویسرکان و کرفس درگزین با حدود ۱۲ میلیمتر گزارش شد و در ایستگاه‌های «کریجان» و فرودگاه همدان نیز حدود ۱۱ میلی‌متر بارندگی به ثبت رسید.

وی درباره وضعیت هوای استان در روزهای آتی گفت: آسمان همدان امروز شنبه عمدتا قسمتی ابری تا نیمه ابری است و در ساعات بعد از ظهر با افزایش ابر، احتمال وقوع رگبار پراکنده و ضعیف در ارتفاعات نیمه جنوبی استان وجود دارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان افزود: روز یکشنبه از ساعات عصر و اوایل شب به تدریج در مناطق جنوبی استان شاهد بارش‌هایی خواهیم بود و در ساعاتی از روز دوشنبه به ویژه در ساعات بعدازظهر تا اوایل شب این سامانه در اکثر مناطق استان به شکل بارش باران فعال خواهد شد و روز سه شنبه نیز بارش‌هایی در برخی مناطق استان انتظار می‌رود اما به‌تدریج از اواخر وقت سه شنبه فعالیت این سامانه بارشی کاهش می‌یابد.

وی بیان کرد: روز چهارشنبه آسمان استان عمدتا قسمتی ابری خواهد بود و بارش خاصی پیش‌بینی نمی‌شود اما در روزهای پایانی هفته و اوایل هفته آتی مجدد شاهد بارش‌هایی در سطح استان خواهیم بود.

باقری شکیب در خصوص وضعیت دمایی استان تصریح کرد: در شبانه روز گذشته اسدآباد با ۲۲ درجه سانتی‌گراد گرمترین و رزن و شیرین‌سو صبح امروز با ۵ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین ایستگاه‌های استان گزارش شدند و کمینه و بیشینه دمای ایستگاه فرودگاه همدان به ترتیب ۷ و ۲۰ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است و برای روزهای آتی ثبات نسبی در دماهای کمینه و بیشینه پیش‌بینی می‌شود.