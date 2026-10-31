۲۵۰۰ محله همدان در قالب مدیریت محله محور سازماندهی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری شمسی ظهر شنبه در نشست اعضای ستاد پدافند غیرعامل استان همدان اظهار کرد: پدافند غیرعامل در حقیقت دقت در حوزه مقاوم سازی و بالا بردن سطح تاب‌آوری جامعه و مردم پایه است و دستگاه‌های اجرایی باید مداخله جدی در حوزه برنامه‌ریزی داشته باشند تا سطح مقاومت مردم در محلات ارتقا یابد.

وی با اشاره به اقدامات استان همدان در حوزه مدیریت محله محور افزود: در این راستا ۲ هزار و ۵۰۰ محله استان در قالب طرح مدیریت محله محور ساماندهی شدند که در این زمینه طرح‌های مختلفی نظیر خادم، سلام محله، محلات اسلامی، طرح‌های آموزش و پرورش و برنامه‌های دانشگاه علوم پزشکی با هدف افزایش تاب‌آوری محله و مقابله با تهدیدات غیرنظامی به اجرا درآمده است.

استاندار همدان با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تامین نیازهای ضروری مردم گفت: تامین کالاهای اساسی و پراکندگی آن‌ها برای کاهش تهدیدات احتمالی انجام شده و در همین راستا ۵۴۵ نانوایی به سوخت جایگزین تجهیز شده‌اند و یک هزار و ۳ نانوایی به ژنراتور برق و ۸۶۰ نانوایی به منبع آب مجهز شده‌اند و موضوع گازرسانی به نانوایی‌ها نیز با قوت در دست پیگیری است تا در شرایط قطع احتمالی آب و برق پخت نان متوقف نشود.

ملانوری شمسی به حوزه انرژی و زیرساخت‌های آب و برق اشاره کرد و افزود: برای توزیع برق علاوه بر آماده‌سازی ژنراتورها، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در سه حوزه شامل نیروگاه‌های کوچک مقیاس پنج مگاواتی مددجویان، نیروگاه‌های پشت بامی ادارات دولتی و توسعه نیروگاه‌های استان دنبال شده است.

وی افزود: تاکنون مجوز ۳ هزار و ۳۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی صادر شده که بیش از یک هزار مگاوات در حال اجراست و ۲۴۰ مگاوات آن وارد شبکه شده است.

استاندار همدان تصریح کرد: ایستگاه‌های گاز به صورت پدافندی توسعه یافته‌اند و سطح حفاظتی از سدها و منابع آبی ارتقا یافته و آموزش‌های لازم برای آبرسانی سیار و شبکه‌های جایگزین در شرایط بحرانی پیش‌بینی شده است و جایگاه‌های سوخت مورد نیاز و شبکه بانکی استان برای ارائه خدمات بدون وقفه و مقابله با حملات سایبری کاملاً آماده هستند.

ملانوری شمسی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح آمارهای عملکردی پرداخت و گفت: سال گذشته ۲۸ جلسه شورای پدافند غیرعامل برگزار شد و امسال نیز تاکنون ۶ جلسه شورا، ۱۳ جلسه قرارگاه عملیاتی پدافند غیرعامل و مدیریت بحران جنگ و ۲۹۹ تمرین و مانور از سوی دستگاه‌های اجرایی انجام شده است.

وی افزود: کارگروه‌های تخصصی شامل سایبری، امداد و نجات، انرژی، امنیت غذایی، حمل‌ونقل، زیستی، کالبدی و زیربنایی و حقوقی ۷۳ نشست برگزار کرده‌اند و ۵۶ دوره آموزشی به همراه دوره تربیت مربی برای ۱۷۰ نفر برگزار شده و در حوزه قرارگاه زیستی نیز ۸۵ جلسه تشکیل شده است.

استاندار همدان در پایان با اشاره به اقدامات حوزه بیوتروریسم به دلیل تردد ۶ میلیون زائر اربعین از همدان و حضور نمایندگان پدافند غیرعامل در ۱۸۰ موکب استان از انجام ۶۷۸ مورد بازدید و پاسخ استعلام برای طرح‌های عمرانی و زیربنایی خبر داد.