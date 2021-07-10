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۱۹ تیر ۱۴۰۰، ۲۰:۳۹

هفته بیست و هفتم لیگ برتر؛

مصدومیت کاپیتان پرسپولیس قبل از بازی با آلومینیوم و تغییر ترکیب

مصدومیت کاپیتان پرسپولیس قبل از بازی با آلومینیوم و تغییر ترکیب

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس به دلیل آسیب دیدگی از ترکیب این تیم مقابل آلومینیوم اراک بیرون گذاشته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس در آستانه بازی امشب مقابل آلومینیوم اراک دچار تغییر شد.

سید جلال حسینی کاپیتان سرخپوشان پایتخت که در ترکیب این تیم مقابل آلومینیوم اراک حضور داشت هنگام گرم کردن قبل از شروع بازی دچار مصدومیت شد تا کادر فنی پرسپولیس او را از ترکیب کنار بگذارد.

از این رو فرشاد فرجی به ترکیب این تیم راه پیدا کرد تا پس از مدت‌ها قلب دفاع پرسپولیس دچار تغییر شود.

به این ترتیب سرخپوشان با ترکیب زیر به مصاف آلومینیوم اراک می ورند:

حامد لک، حسین کنعانی‌زادگان، فرشاد فرجی، مهدی شیری، وحید امیری، میلاد سرلک، احمد نورالهی، مهدی ترابی، احسان پهلوان، امید عالیشاه و شهریار مغانلو.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و آلومینیوم اراک ساعت ۲۰:۵۵ در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 5254899

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