۶۵ ساله ها برای دریافت واکسن کرونا ثبت نام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری شامگاه یکشنبه در گفتگوی خبری اظهارکرد: تزریق واکسن در گلستان از مرز ۱۰۰ هزار دوز گذشته است.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت گلستان افزود: تاکنون ۶۷ هزار و ۸۱۵ گلستانی دوز اول واکسن کرونا و ۳۲ هزار و ۶۵۰ نفر هم دوز دوم را دریافت کرده اند.

وی با بیان اینکه واکسیناسیون به گروه های هدف همچنان ادامه دارد، اضافه کرد: افرادی که واجد شرایط دریافت واکسن هستند بعد از تشکیل پرونده الکترونیک سلامت می‌توانند به مراکز واکسیناسیون در سطح استان مراجعه کنند.

طبق گفته باقری ثبت افراد بالاتر از ۶۵ سال هم برای دریافت واکسن آغاز شده و این افراد می توانند به سامانه سلامت مراجعه کنند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت واکسیناسیون افراد ۶۸ سال به بالا هم از دوشنبه (۲۱ تیر) آغاز می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان هم از بستری ۵۸۴ بیمار مبتلا در مراکز درمانی استان خبرداد.

عبدالرضا فاضل افزود: هم اکنون شهرستان های گرگان، گنبدکاووس، علی آبادکتول، کردکوی، آق قلا، آزادشهر، گالیکش و مینودشت در وضعیت قرمز قرار داشته و شهرستان های رامیان، بندرترکمن، کلاله و مراوه تپه در وضعیت نارنجی و بقیه شهرستان ها زرد هستند.

وی بیان کرد: با توجه به شرایط کرونا در کشور و وقوع پیک پنجم و شیوع سویه های جدید دلتا و هندی از مردم می‌خواهیم همچنان پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کرده و در اماکن شلوغ حاضر نشوند.