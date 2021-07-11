معرفی چند کتاب و منشور با موضوع «اقتصاد هیأت»

به گزارش خبرگزاری مهر در آستانه محرم حسینی، مجموعه«کتاب هیأت» اقدام به معرفی مجموعه کتب و منشوراتی با محوریت «اقتصاد هیأت» کرده است.

مجموعه «کتاب هیأت» توسط جمعی از جوانان متعهد و انقلابی در راستای پیشبرد دغدغه و فرامین رهبر معظم انقلاب در حوزه ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی و با استفاده از ظرفیت عظیم هیأت‌های سراسر کشور تشکیل شده است. این مجموعه آمادگی دارد در برپایی غرفه فروش کتب مذهبی در حاشیه مراسم محرم و در طول سال با هیئات سراسر کشور همکاری نماید.

1. کتاب دست برتر

(ایده‌های مردمی برای تأمین مالی هیأت‌ها)به کوشش: دفتر اقتصاد جامعه ایمانی مشعر

کتاب حاضر به دنبال کمک به هیأت‌های مذهبی برای یافتن طرح تأمین مالی مردمی است. برای این منظور تجربه‌های موفق هیأت‌ها از طریق پیمایش حدود 300 هیأت و برگزاری فراخوان »ایده‌های جذب کمک‌های مالی هیأت« جمع‌آوری شده است. در بخش اول کتاب شیوة طرح‌ریزی برای تأمین مالی هیأت‌ها را بررسی نموده و در بخش دوم کتاب به بیان ایده‌ها و تجربیات هیأت‌ها برای جذب کمک‌های مالی مردمی می‌پردازد. این بخش در دو فصل خواهد آمد. فصل اوّل بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی هیأت و فصل دوم افزایش کمک‌های مردمی است.قیمت: 26 هزارتومان

2. کتاب اقتصاد هیأت

(کنکاشی در مسائل مالی و کارکردهای اقتصادی هیأت‌های مذهبی) نویسندگان: حمزه معلی و محسن رحمتی‌نیا

بررسی مسائل اقتصادی مرتبط با هیأت تحت عنوان مبحث اقتصاد هیأت جای می‌گیرد. اقتصاد هیأت روابط داخلی هیأت و رابطه آن با جامعه را با استفاده از تئوری‌های اقتصادی بررسی می‌کند. هرچند به خدمات هیأت عموما به دید یک محصول سودآور نگریسته نمی‌شود اما می‌توان از تئوری‌های اقتصادی در تبیین عملکرد این خدمات در هیأت و جامعه سود جست. کتاب«اقتصاد هیأت» کنکاشی در مسائل مالی و کارکردهای اقتصادی هیأت‌های مذهبی در جامعه است. این کتاب به همت دفتر اقتصاد جامعه ایمانی مشعر و در 151 صفحه به چاپ رسیده است.قیمت: 29 هزارتومان

3. کتاب سنگر حسینی در کارزار اقتصادی

(ده فیش منبر با موضوع جنگ اقتصادی و حمایت از کالای ایرانی)نویسندگان: موسی خواجوی، حمزه معلی

هیأت‌های مذهبی به عنوان نهادی دینی و مردمی که وظیفه معرفت‌افزایی و شورآفرینی در جامعه را بر عهده دارند، مهم‌ترین محمل انتقال و انتشار مفاهیم دینی و سبک زندگی حسینی هستند. اقتصاد نیز یکی از ابعاد مهم زندگی بشری است که هیأت در ایجاد و گسترش الگوی مناسب با اصول اسالمی در آن، نقش مهمی خواهد داشت. کتاب حاضر با استفاده از نکات اساتید حوزه و دانشگاهی تحصیل کرده در رشته اقتصاد برای ده شب منبر محرم تهیه شده است. این کتاب برگرفته از اهداف و آموزه‌های قیام عاشورا به تبیین وظیفه افراد در شرایط کنونی اقتصادی با محوریت حمایت از کالای ایرانی می پردازد.قیمت: 31 هزارتومان

4. کتاب احکام اقتصادی هیأت

به کوشش: حجت‌الاسلام سید اباذز علوی زیر نظر: حجت‌الاسلام محمدحسین فلاح‌زاده

هیأت‌های مذهبی تجلی‌گاه ارتباط و هماهنگی، همکاری و همدلی مؤمنان هستند. پشتوانه مالی این هیأت‌ها نیز از روی اخلاص به صورت جمعی تأمین می‌گردد. حال چنانچه موازین شرعی در أخذ و مصرف این اموال، مراعات نشود، گاهی نه تنها مسئولیت شرعی دارد، بلکه موجب ضمان نیز خواهد بود. از آنجا که احکام فقهی برای تمام امور زندگی، مقررات خاصی وضع کرده تا انسان را از انحراف باز دارد، بی‌شک نسبت به این امور نیز احکام خاصی خواهد داشت که به طور پراکنده در جای جای ابواب کتب فقهی و استفتائات مطرح شده است. در این کتاب به دنبال جمع‌آوری، تنظیم و تبویب احکام اقتصادی هیأت برای دست‌یابی سریعتر و فهم بهتر مخاطبان هیأتی هستیم.این کتاب به همت دفتر اقتصاد جامعه ایمانی مشعر و با همکاری مؤسسه نشر احکام دینی (منادی)تهیه و تنظیم شده است.قیمت: 21 هزارتومان

5. کتاب حمایت از کالای ایرانی

(چرایی، چیستی، چگونگی)نویسنده: محمدجواد توکلی

در کارزار جنگ تمام عیار اقتصادی پیش‌رو، حمایت از کالای ایرانی به اولویتی اساسی در اقتصاد کشور تبدیل شده است. به یقین درک ابعاد مختلف این موضوع و آثار اقتصادی آن در زندگی مردم و نیز راه‌های تحقق آن از امور ضروری برای شکل‌گیری نهضت همگانی حمایت از کالای ایرانی است. کتاب پیش رو به بررسی چرایی، چیستی و چگونگی حمایت از کالای ایرانی می‌پردازد. آقای دکتر محمدجواد توکلی، معاون علمی مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه و عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) است که با بیانی روان و محققانه این کتاب را تألیف کرده‌اند.قیمت: 19 هزارتومان

مجموعه منشورات در ادامه معرفی شده و فایل pdf آنها به صورت رایگان در فضای مجازی«کتاب هیأت» قابل دریافت است:

۱. منشور فدک1: قلک هیأت را پر کن!

چند پیشنهاد برای رفع موانع اقتصادی هیأت

درد بی ِ پولی در هیأت، درد بی ِ درمانی نیست. برای درمان ِ این درد هم باید به سراغ طبیب و متخصص خاص خودش رفت. اگر می‌خواهید موانع مالی هیأت را هنرمندانه دور بزنید، در این منشور که نخستین شماره از فدک «اقتصاد و هیأت تراز انقلاب اسلامی» است، برای شما پیشنهاداتی از جنس رونق اقتصادی هیأت داریم. امیدواریم با عمل به این نکات، همیشه قلک و حسابی پر از پول برای هیأتتان داشته باشید.قیمت: 3 هزارتومان

۲. منشور فدک2: خرج و برج هیأت

برنامه ریزی و تدابیر اقتصادی در هیأت؛ گفتاری از آقای میثم لطیفی

یکی از دغدغه‌های فعالان فرهنگی نیز که بسیاری از مواقع باعث تعطیلی و کندشدن سرعت کارها می‌شود، مشکلات مالی و تأمین بودجه‌های موردنیاز می‌باشد.مشکلاتی که بسیاری از مواقع، به دلیل سوء تدبیر و عدم مدیریت صحیح ایجاد می‌شود و منابع مالی موجود را نیز دچار تهدید و تضییع می‌کند.از این رو این شماره از فدک، به تبیین راه‌های رونق اقتصادی و جذب سرمایه برای مجموعه‌های فرهنگی پرداخته و شیوه مدیریت صحیح منابع مالی را مرور می‌کند.قیمت: 6 هزارتومان

۳. منشور فدک 3: فقه مصرف

پنج استفتاء پیرامون حمایت از کالای ایرانی

در زمینه حکم فقهی حمایت از کالای ایرانی، مسائل مختلفی مطرح است. در فتاوای مراجع تقلید، برخی از ابعاد فقهی حمایت از کالای ایرانی بررسی شده است. در این زمینه به احکامی در مورد خرید، فروش و مصرف کالای ایرانی بر می‌خوریم. همچنین احکامی در مورد مصرف کالاهای وارداتی و قاچاق و نیز خرید و فروش کالاهای دشمنان نیز در بین این فتاوا به چشم می‌خورد. در این منشور، مسائل فوق در قالب پنج سؤال بیان شده است.قیمت: 3 هزارتومان

۴. منشور فدک ۴: به نام وطن

پاسخ به شبهات حمایت از کالای ایرانی

در مورد لزوم حمایت از کالای ایرانی شبهات مختلفی مطرح است. عمده شبهات در زمینه حمایت از کالای ایرانی پیرامون چند موضوع مفهوم کالای ایرانی، کیفیت کالای ایرانی، علمی بودن حمایت از کالای ایرانی، تجربه سایر کشورها در حمایت و عملکرد مسئولان مطرح شده است. در این منشور، پس از سنخ‌شناسی شبهات حمایت از کالای ایرانی، پاسخ هریک ارائه گردیده است.قیمت: 12 هزارتومان

۵. منشور فدک۵: احسان ماندگار

گفتاری از حجت‌الاسلام احمد شرفخانی پیرامون وقف و کارکردهای آن در هیأت

وقف یکی از ساختارهای بنیادین فرهنگ و تمدن اسلامی به شمار می‌آید و از گذشته‌های دور یکی از منابع تأمین مالی پایدار بوده است. وقف امروزه هم با روش‌های نوین و با استفاده از ظرفیت مسئولان و فعالان هیأت‌های مذهبی می‌تواند نقش‌آفرینی مهمی برای پایداری منابع مالی آن‌ها باشد. از این رو ضروری است نسبت به شناسایی ساختارهای گسترده وقف و راهکارها و روش‌های نوین اداره وقف، شناخت کامل داشته و بر اساس ظرفیت‌های هر هیأت، اقدامات نوینی را جهت ایجاد منابع مالی پایدار طراحی نماییم. این شماره از فدک، گفتاری است از حجت‌الاسلام شرفخانی پیرامون وقف و کارکردهای آن در هیأت که تقدیم محضر عزیزان می‌گردد.قیمت: 6 هزارتومان

۶. منشور سنگر من کجاست؟

ایده‌های حمایت از کالای ایرانی در هیأت

از آن جا که به فرموده مقام معظم رهبری پایه اقتصاد مقاومتی تولید داخلی است؛ حمایت از تولیدات داخلی جایگاه بسیار ویژه‌ای در مقاوم‌سازی درونی اقتصاد دارد. در این راستا جایگاه هیأت‌ها به عنوان پایگاه‌های مردم‌نهاد که با محوریت تعظیم شعائر الهی تشکیل شده‌اند، برای ایجاد یک جریان فرهنگی در مصرف کالای ایرانی حائز اهمیت است. هیأت‌های سراسر کشور با توجه به شرایط بومی و گستردگی نفوذی که در بین اقشار مختلف مردم دارند می‌توانند راهکارهای متنوعی را برای حمایت هر چه بیشتر تولیدات داخلی به کار بندند. منشور حاضر، ایده‌هایی است برای هیأت مذهبی در راستای حمایت از کالای ایرانی.قیمت: ۳ هزارتومان

۷. منشور خانواده حامی

الگوی فقرزدایی هیأتی بر پایه خانواده

در این نوشتار به دنبال طراحی یک الگو برای کاهش فقر و نابرابری در جامعه، توسط هیأت‌های مذهبی هستیم. چرا کاهش فقر و نابرابری برای ما اهمیت دارد و چه انگیزه و هدفی باعث می شود به این مهم بپردازیم؟جنبه نخست از نگاه دینی و ارزشی است و جنبه دوم آن که باید با این پدیده به عنوان یک چالش اجتماعی و اقتصادی برخورد کنیم. برای این مهم نیاز به ارائه مدل ها و الگوهایی داریم که یکی از آن الگوها با توجه به فرمایش رهبر معظم انقلاب، کمک‌های خویشاوندان به یکدیگر است و «خانواده حامی» طرحی است در همین راستا.امید است طرح پیش رو، چراغی باشد برای قدم گذاشتن بزرگترین تشکل مردم نهاد یعنی هیأت مذهبی برای کاهش فقر در جامعه.قیمت: ۹ هزارتومان

۸. منشور صندوق اشتغال

طرح ایجاد صندوق اشتغال در هیأت به کمک خیرین

در این نوشتار به دنبال ارائه الگویی برای ایجاد اشتغال توسط هیأتهای مذهبی هستیم. ازجمله دالیل اهمیت موضوع، تأکید فراوان اسالم عزیز بر کسب و کار (اشتغال) و موضوع بهره‌وری و کارایی است؛ همچنین با نگاه به نامگذاری سال‌های پس از سال ۸۸ متوجه می‌شویم که رهبر معظم انقلاب اسلامی، مباحث اقتصادی، به ویژه تولید داخلی و اشتغال‌زایی را بیش از قبل مورد توجه قرار داده‌اند. از آنجایی ّ که انقلاب اسلامی مثل و مانندی در جهان ندارد تا از آن به عنوان الگو بهره بگیرد، انقالبیون از میان مسئولین و مردم، هرکدام در جایگاه خود باید به دنبال ایجاد الگوهای مختص به خود انقلاب باشند که با اهداف الهی اسلام و انقلاب، مطابق و مبتنی بر ظرفیت‌های بومی کشور باشد.قیمت: ۶ هزارتومان

۹. منشور نشان‌های تجاری ایرانی

یکی از مســائل مهم برای حمایت از کالای ایرانی، شــناخت نشان‌های تجاری ایرانی است، چون اگر تقاضای خرید کالای ایرانی باشد اما مردم ندانند که کدام نشان‌ها ایرانی هستند و در هر زمینه نشانهای تجاری ایرانی چه چیزهایی است، جهت حمایت از کالای ایرانی مسیر سختی را پیش رو دارند؛ بنابراین این منشور قصد دارد تا جهت تسهیل در این امر و در راستای معرفی برخی از نشان‌های تجاری ایرانی قدمی بردارد.قیمت: ۱۲هزارتومان

۱۰. منشور اقتصاد ما

جزوه «اقتصاد ما» بازخوانی و بررسی دغدغه‌های جدی امام خامنه‌ای مدظله العالی در حوزه اقتصاد است. می‌بایست آنها را خوب بشنویم، و با عزم عمومی و مدیریت جهادی و هرشکلی که میتوانیم به آنها عمل کنیم. هیأت ما چه نقشی در «اقتصاد ما» می‌تواند داشته باشد

فصل اول: اقتصاد دراسلام

فصل دوم: اقتصادملی

فصل سوم:اقتصادمقاومتی

فصل چهارم:استقلال اقتصادی

قیمت: ۶ هزارتومان

۱۱. منشور جهاد اقتصادی

آنچه یک طلبه باید در جنگ اقتصادی به مردم آموزش دهد

کسانی که در عرصه اقتصاد مقاومتی، مطالعاتی داشته‌اند حتما با گفتارهای دکتر عادل پیغامی روبرو شده‌اند. ایشان استادیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام و رییس مرکز تحقیقات میان رشته‌ای علوم انسانی و اسلامی این دانشگاه است. وی عضو انجمن علمی بین‌المللی مدرسان اقتصاد، انجمن علمی اسلام و توســعه اقتصادی، انجمن علمی اقتصاد اسلامی و انجمن علمی اقتصاددانان هترودکس است. ایشان همچنین معاون سابق پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد این دانشگاه بوده است. متن پیش‌رو درس گفتاری در باب اطلاعات روحانیت در جنگ اقتصادی از سلسله جلسات دوره آموزشی تربیتی والعصر است که پس از پیاده سازی و ویرایش در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

در این منشور به سر فصل‌های ذیل پرداخته می‌شود:

درگیری انقلاب با انواع جنگ‌ها

نیاز ضرور دانش اقتصادی

نیازهای ما در جنگ اقتصادی

مشکلات امروزی ما در آموزش اقتصاد

قیمت: ۶ هزارتومان

علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند از طریق کانال«کتاب هیأت» در ایتا، تلگرام و اینستاگرام به نشانی ketabeheyat و یا تماس با ۰۹۱۹۸۸۰۰۲۵۵ (مجید عرب) اقدام کنند.