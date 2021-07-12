منصور غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اینکه گفته میشود تخلفاتی در کنکور سراسری امسال رخ داده و کمیسیون آموزش خواستار رسیدگی به این تخلفات شده است، گفت: در وهله اول باید این نکته را بیان کنم که برگزاری کنکور برای یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر داوطلبی که در آن شرکت کردند، یک اتفاق بزرگ و مهم بود. برگزاری کنکور جزو مسائل مهمی به شمار میرود و هر ساله حواشی پیرامون آن به وجود میآید.
وزیر علوم ادامه داد: در سالهای اخیر دسترسی به فضای مجازی آسانتر شده و مطالب و حواشی مختلفی پیرامون موضوعاتی چون کنکور بیشتر نشر پیدا میکند.
غلامی درباره میزان رعایت پروتکلها در حوزههای آزمون افزود: به طور مثال سازمان سنجش بعد از آزمون ریاضی فیزیک و علوم انسانی به حدود ۱۴۰ هزار نفر داوطلب پیامک فرستاد و چند سوال درباره میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی و سایر موارد پرسید که ۱۲۵ هزار نفر جواب دادند و ۹۴ درصد از پاسخ دهندگان ابراز رضایت کرده بودند.
وزیر علوم خاطرنشان کرد: همه حوزهها در بحث رعایت پروتکلهای بهداشتی مسئول ناظر بهداشتی داشت و به نوعی وزارت بهداشت در بحث رعایت پروتکلها نظارت داشته و قطعاً گزارش ناظران بهداشتی مهم است.
وی بیان کرد: نکته بعد اینکه حتماً مسئولان سازمان سنجش به زودی مباحث و حواشی که درباره کنکور ۱۴۰۰ مطرح شده را توضیح خواهند داد و بهتر است صحبتهای مسئولان سازمان سنجش در این رابطه شنیده شود.
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