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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۸:۵۴

وزیر علوم در گفتگو با مهر:

سازمان سنجش درباره حواشی کنکور ۱۴۰۰ پاسخ می‌دهد

سازمان سنجش درباره حواشی کنکور ۱۴۰۰ پاسخ می‌دهد

وزیر علوم در واکنش به برخی اظهارات درباره عدم ‌رعایت پروتکلهای بهداشتی در برخی حوزه‌های امتحانی کنکور گفت: همه حوزه‌ها به منظور رعایت دقیق پروتکل‌ها مسئول ناظر بهداشتی داشتند.

منصور غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اینکه گفته می‌شود تخلفاتی در کنکور سراسری امسال رخ داده و کمیسیون آموزش خواستار رسیدگی به این تخلفات شده است، گفت: در وهله اول باید این نکته را بیان کنم که برگزاری کنکور برای یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر داوطلبی که در آن شرکت کردند، یک اتفاق بزرگ و مهم بود. برگزاری کنکور جزو مسائل مهمی به شمار می‌رود و هر ساله حواشی پیرامون آن به وجود می‌آید.

وزیر علوم ادامه داد: در سال‌های اخیر دسترسی به فضای مجازی آسان‌تر شده و مطالب و حواشی مختلفی پیرامون موضوعاتی چون کنکور بیشتر نشر پیدا می‌کند.

غلامی درباره میزان رعایت پروتکل‌ها در حوزه‌های آزمون افزود: به طور مثال سازمان سنجش بعد از آزمون ریاضی فیزیک و علوم انسانی به حدود ۱۴۰ هزار نفر داوطلب پیامک فرستاد و چند سوال درباره میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی و سایر موارد پرسید که ۱۲۵ هزار نفر جواب دادند و ۹۴ درصد از پاسخ دهندگان ابراز رضایت کرده بودند.

وزیر علوم خاطرنشان کرد: همه حوزه‌ها در بحث رعایت پروتکل‌های بهداشتی مسئول ناظر بهداشتی داشت و به نوعی وزارت بهداشت در بحث رعایت پروتکل‌ها نظارت داشته و قطعاً گزارش ناظران بهداشتی مهم است.

وی بیان کرد: نکته بعد اینکه حتماً مسئولان سازمان سنجش به زودی مباحث و حواشی که درباره کنکور ۱۴۰۰ مطرح شده را توضیح خواهند داد و بهتر است صحبت‌های مسئولان سازمان سنجش در این رابطه شنیده شود.

کد مطلب 5255799
مهتاب چابوک

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