استفاده از ظرفیت معادن باید همراه با رعایت حقوق مردم باشد

فتح الله توسلی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به دغدغه‌های مردم در خصوص وضعیت معادن و مشکلاتی که ایجاد کرده است، گفت: بنده بارها به معادن ایلانلو؛ معدن سوباشی؛ معدن همه کسی مراجعه کردم و پای درد دل مردم نشستم و وضعیت معادن و مشکلاتی که برای مردم ایجاد شده را به مسئولان ذیربط منتقل کردم.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی گفت: نباید اجازه داد معدن از ظرفیت به مساله و خدای نکرده به چالش و بحران تبدیل شود و بعد از آغاز حفاری در معدن آق بلاغ هم با مسئولان محترم در این زمینه صحبت کردم و هشدارهای لازم را دادم.

به گفته توسلی، معادن یک ظرفیت است و مسئولان محترم می‌گویند این معادن دارای مجوز هستند و باید کار کنند؛ بنده معتقدم هر گونه مجوز معدن و برداشت باید اصولی و با رعایت تمام ملاحظات انجام شود.

وی ادامه داد: نباید فردی که مجوز برداشت معدن دارد به زندگی و مزارع مردم و راه‌های منطقه آسیب بزند بلکه اگر خسارتی وارده شده باید خسارتهای وارده را هم جبران نماید و از همه مهم‌تر محیط زیست منطقه باید نسبت به موضوع حساسیت داشته باشد و تخریب محیط زیست به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی در خصوص اینکه چرا بخشی از درآمدهای معادن در شهرستانها هزینه نمی‌شود گفت: مسئولان محترم می‌گویند قانونی وجود ندارد که معادن موظف به هزینه بخشی از درآمدها در منطقه باشند. این موضوع بررسی خواهد شد و در صورت فقدان قانونی در این زمینه حتماً در مجلس در این زمینه تلاش خواهیم کرد تا به صورت قانونی در این زمینه اقدام لازم انجام شود.

وی افزود: مردم عزیز بدانند درباره منافع مردم با هیچکس ملاحظه ندارم و جوسازی‌های و تخریب‌هایی که در دوران انتخابات وجود داشت و در ابتدای راه هم شاهد انواع دیگری از آن هستیم در بنده تأثیری نخواهد داشت و به لطف خدا و حمایت مردم؛ مسائل را بررسی و تا حد توان پیگیری خواهم کرد.