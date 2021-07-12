قیمت نفت خام تثبیت شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت نفت خام در معاملات امروز، دوشنبه، در حالی تثبیت شد که کاهش شدید ذخایر انبارهای نفت آمریکا نگرانی از اختلافات اوپک پلاس را خنثی کرد.

تا ساعت ۶:۳۶ به وقت تهران، قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، در ۷۵.۵۵ دلار تثبیت شد.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا هم تا این لحظه ۰.۰۷ درصد رشد کرد و در ۷۴.۶۱ دلار تثبیت شد.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا در آخرین گزارش خود اعلام کرد که ذخایر نفت و بنزین آمریکا به شدت کاهش یافته و تقاضای بنزین به بالاترین سطح از ۲۰۱۹ رسیده است.

این گزارش باعث شد تا نگرانی‌ها از اختلافات اوپک پلاس که ممکن است منجر به افزایش تولید بی‌رویه تولیدکنندگان بزرگ نفت شود، کاهش یابد.