‌به‌گزارش خبرگزاری مهر، به‌نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، به موجب لایحه مذکور، در راستای حمایت از مالکان و متصرفان قانونی خصوصی آثار غیرمنقول و بافت‌های تاریخی و فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی، تاریخی، فرهنگی و با ارزش کشور، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلف است برای اعطای تسهیلات کم‌بهره به مالکان، متصرفان قانونی و بهره‌برداران خصوصی آثار و بافت‌های تاریخی و فرهنگی به‌منظور تعمیر، مرمت، احیا و بهره‌برداری آن‌ها، بودجه و تسهیلات لازم را پیش‌بینی کرده و با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم در این باره اقدام کند.

همچنین وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی می‌تواند برای حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه میراث‌فرهنگی و طبیعی، املاک در اختیار از جمله فضاهای مناسب در آثار تاریخی را به صورت کوتاه‌مدت در اختیار این تشکل‌ها قرار دهد.

هرگونه بهره‌برداری تبلیغی و تجاری از تصویر، فیلم یا نماد بناهای تاریخی ثبت شده بدون رضایت مالک یا قائم مقام قانونی او مجاز نیست و اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت استفاده از آن‌ها با رضایت مالک یا قائم مقام قانونی، باید به طور سالانه به همان اثر کمک مالی کنند.

همچنین به استناد لایحه مذکور، در صورتی که بناها و مستحدثات در حریم بناها و بافت‌های تاریخی و فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی تاریخی، فرهنگی و با ارزش کشور، با محدودیت‌های قانونی از جمله در ساخت‌وساز رو به رو شده باشند، با تأیید وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی می‌توانند از اعتبارات، تسهیلات و امتیازات موضوع قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری برخوردار شوند.

هیئت وزیران در ادامه جلسه خود همچنین با لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه‌های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه‌های جمعی موافقت کرد.