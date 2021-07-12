مهمترین مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی

علی اصغر بیات در گفتگو با خبرنگار مهر به مطالباتی که بازنشستگان از دولت آینده دارند اشاره کرد و گفت: بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی مطالباتی از رئیس جمهور و دولت آینده دارند که مهمترین این مطالبات، تعیین تکلیف نهایی استقرار سه جانبه گرایی به عنوان سرفصل و ساختار اصلی رفع مسائل و مشکلات مزمن و فرسایشی سازمان تأمین اجتماعی، احیای شورای عالی و حضور نماینده بازنشستگان و مستمری بگیران در شورای مذکور با هدف حاکم شدن بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از بازنشستگان و مستمری بگیران بر سرنوشت خود است.

وی به توجه و اهتمام ویژه به پدیده رو به رشد سالمندی در کشور اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از اقشار بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در زمره سالمندان قرار دارند بنابراین رسیدگی به مسائل درمانی و رفاهی آنها و رفع چالش‌های گذرا از چالش مذکور تنها در توان یک سازمان و نهاد نیست. بنابراین انتظار داریم رئیس جمهور آینده از طریق بکارگیری تمامی ظرفیت‌های قانونی و تشکیلاتی موجود، اقدامات مؤثر و اثربخشی را جهت افزایش رضایتمندی و ارتقای کمی و کیفی امور سالمندان انجام دهد.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران با تاکید بر اینکه بازنشستگان و مستمری بگیران از بخشی از اعتباراتی که با استفاده از درآمدها و منابع عمومی کشور برای آحاد جامعه هزینه می‌شود، بی بهره هستند اظهار داشت: یکی از این اعتبارات سرانه درمان است که ضروری است مدنظر قرار گیرد.

وی همچنین درخواست کرد از ظرفیت‌های مناسب و موجود کشور و در اختیار سازمان‌ها و نهادهای مختلف (مانند آستان قدس رضوی) در راستای ارائه خدمات رفاهی و گردشگری برای بازنشستگان و مستمری بگیران استفاده شود.

بیات در مورد استقلال سازمان تأمین اجتماعی نیز گفت: استقلال اداری و مالی سازمان تأمین اجماعی نه در حد شعار بلکه به طور جدی باید حفظ شود.

وی با اشاره به اینکه تعادل مالی سازمان تأمین اجتماعی به صورت نگران کننده‌ای به هم خورده و آینده‌ای مبهم در پیش است تاکید کرد: به همین دلیل پیگیری تحقق موضوع تسویه کامل دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی مورد انتظار است.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران گفت: ثبات اقتصادی و کنترل قیمت کالاهای اساسی نقش مهمی در کاهش مشکلات معیشتی بازنشستگان و مستمری بگیران دارد. بنابراین ضمن توجه به این موضوع، اجرای سیاست‌های حمایتی برای این قشر جهت کاهش فشارها و مشکلات اقتصادی در نظر گرفته شود.

وی افزود: بازنشستگان و مستمری بگیران گوش شنوا و قدم‌های استوار برای تحقق مطالبات و انتظارات صنفی خود می‌خواهند لذا باید ارتباط مستقیم و بی واسطه نمایندگان این قشر با رئیس جمهور مهیا شود.