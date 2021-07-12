برگزاری چهارمین پیش کنگره جهانی پیامبر(ص) در کشور عراق

به گزارش خبرنگار مهر، موسی عربی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: این برنامه با حضور مدیر دارالرسول و چند تن از اساتید و شاعران عراقی و همچنین یکی از شاعران واستادان دانشگاه شیراز ۲۱ تیرماه ساعت ۱۷ به شکل مجازی و از طریق وبسایت کنگره به آدرس www.wcam.ir برگزار خواهد شد.

وی یکی از اهداف این کنگره را هم افزایی با مراکز فرهنگی واسلامی در سطح جهان، بویژه جهان اسلام برای مواجه با حرکت‌های اسلام ستیزانه و همچنین نشر ارزش‌های اسلام ناب محمدی و معرفی چهره واقعی پیامبر اکرم (ص) معرفی کرد.

عربی افزود: دارالرسول الاعظم یک مرکز تحقیقاتی تخصصی وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان مقدس حضرت عباس (ع) است و اقدامات ارزشمندی در زمینه‌های علمی و فرهنگی با هدف معرفی چهره واقعی پیامبر (ص) در قالب برگزاری نشست‌های علمی، چاپ مجله مرتبط با پیامبر اکرم (ص) و نسخه‌های خطی انجام می‌دهد.

دبیر بین‌الملل کنگره جهانی پیامبر رحمت در آئینه ادب و هنر گفت: این مرکز از جمله همکاران فعال کنگره است که با میزبانی یکی از پیش کنگره‌ها نقش مؤثری در دعوت به مشارکت ادبا و هنرمندان برای ارسال آثار خواهند داشت.