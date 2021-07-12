تکمیل زنجیره تولید گیاهان دارویی در خراسان رضوی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میری با بیان این‌که خراسان رضوی دارای بیش از ۶۰ گونه دارویی مهم با ارزش صادراتی است، اظهار کرد: توسعه کشت گیاهان «کم‌آب‌طلب» بویژه گیاهان دارویی با هدف افزایش بهره‌وری و درآمد کشاورز، از رویکردهای اصلی جهاد کشاورزی خراسان رضوی است که به‌عنوان یک طرح ملی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی به تولید سال گذشته گیاهان دارویی خراسان رضوی در سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: سطح زیر کشت گیاهان دارویی در سال گذشته، ۳۳ هزار و ۷۸۳ هکتار تولید ۲۹ هزار و ۵۴۸ تن محصول خشک بوده که میزان سطح کشت این گیاهان در سال جاری، چهار هزار و ۹۰۰ هکتار افزایش داشته است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به افزایش ۱۴.۵ درصدی سطح زیر کشت گیاهان دارویی در استان، گفت: این سازمان با پرداخت یارانه به تولیدکنندگان، تأمین بذر و نشای مورد نیاز، تسهیلات و انجام کشت‌های قراردادی از تولیدکنندگان گیاهان دارویی حمایت می‌کند.

وی به برنامه عملیاتی توسعه گیاهان دارویی در خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: با توجه به تنوع آب و هوایی و تنوع گیاهان دارویی موجود و نیاز بازار، الگوی کاشت هر منطقه مشخص و اعتبار مورد نیاز طرح‌ها بر مبنای سطح کشت سالانه و هزینه اجرای کاشت گیاهان دارویی در هر پروژه، برآورد شده است.

میری خاطرنشان کرد: شرکت‌های دانش بنیان و نوآورانه می‌توانند برای کشت و توسعه گیاهان دارویی در استان ورود کنند زیرا بر خلاف رشته‌های دیگر کشاورزی و صنعت، بیشتر افراد فعال در حوزه گیاهان دارویی استان، افرادی دارای تحصیلات عالی و با نگاه اقتصادی هستند که همین امر، رمز موفقیت این حوزه است.

وی خاطر نشان کرد: نکته حائز اهمیت، نقش صنایع تبدیلی در این بخش است، گیاهان دارویی گاهی به وفور کشت می‌شوند و به‌صورت خام و بدون هیچ‌گونه فرآوری عرضه می‌شوند در حالی که با اندکی فرآوری به قیمتی چند برابر به دست مصرف کننده می‌رسد بنابراین در حوزه‌های مرتبط با صنایع تبدیلی، فرآوری و صادرات این محصولات به اقدامات بیشتری نیاز داریم.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی به ظرفیت اقتصادی بزرگ فرآوری گیاهان دارویی اشاره و خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت گیاهان دارویی، جهاد کشاورزی استان در زمینه تولید نشا، خرید و توزیع بذر گیاه، پرداخت تسهیلات مورد نیاز، پرداخت یارانه برای توسعه و کشت گیاهان دارویی در اراضی شیبدار و مستعد، مکانیزه کردن کشت برخی گیاهان دارویی مثل زیره سبز، ایجاد بازارچه گیاهان دارویی شرق کشور، راه‌اندازی بورس زیره برای اولین بار در کشور، هماهنگی انعقاد قرارداد خرید توافقی محصول در برخی شهرستان‌ها توسط تشکل‌های فعال در این حوزه و همچنین برگزاری بیش از ۶۰ کارگاه آموزشی ترویجی و ارائه مشاوره کارشناسی و فنی، از بهره‌برداران این حوزه حمایت کرده است.

میری با بیان این‌که تولید، بازاریابی، فرآوری و بسته‌بندی مناسب در توسعه گیاهان دارویی تأثیرگذار است، افزود: تمرکز اصلی در سال جاری بر محصولات مزیت‌دار به ویژه گیاهان دارویی، آموزش و ترویج، توسعه صنایع فرآوری و تبدیلی مرتبط است که با توجه به توسعه این نوع محصولات، تکمیل زنجیره تولید باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.