«دولت و سیاست اجتماعی در ایران» بازنشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات آگه دومین چاپ کتاب «دولت و سیاست اجتماعی در ایران» نوشته معصومه قاراخانی را با شمارگان ۲۲۰ نسخه، ۲۰۸ صفحه و بهای ۴۷ هزار تومان منتشر کرد. چاپ نخست این کتاب سال ۹۸ با شمارگان ۵۵۰ نسخه و بهای ۳۲ هزار تومان منتشر شده بود.
سیاستهای اجتماعی با تامین رفاه و تحقق عدالت اجتماعی، نقش «ملات اجتماعی» را داشته و یکی از ابزارهای پیوند میان دولت و ملت هستند. سیاست اجتماعی در طیف گستردهای از رژیمهای سیاسی از اقتدارگرا تا دموکراتیک تجربه شده است و تنها محدود به دولتهای رفاه نیست.
اما کتاب «دولت و سیاست اجتماعی در ایران» حاصل مطالعهای پیشرو در حوزه سیاست اجتماعی در ایران است. در این کتاب بجز پرداختن به دانش مفهومی سیاست اجتماعی، تحلیلی علمی از سیاست اجتماعی در ایران ارائه میدهد.
نویسنده از سویی ادبیات نظری و پژوهشی تحلیل سیاست اجتماعی را مرور میکند و از سوی دیگر، با گشودن دریچهای به سیاستهای آموزش و سلامت و مسکن (سه کارویژه اصلی دولت) تصویری تجربی از روند سیاست اجتماعی در ایران ارائه میدهد. بدینترتیب، این اثر هم به کار پژوهشگران علاقهمند به این حوزه کاربردی میآید و هم میتواند بهمنزله الگویی تحلیلی در حوزه سیاست اجتماعی برای آموزش دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی استفاده شود.
معصومه قاراخانی دکترای جامعه شناسی دارد و هماکنون عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی است.
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