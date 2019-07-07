مناظره رورتی و آنژل درباره چیستی و ارزش صدق به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، نشر کرگدن چاپ دوم کتاب «صدق به چه کار میآید: مناظره ریچارد رورتی و پاسکال آنژل، همراه چهار جستار دیگر درباب صدق» ترجمه روحالله محمودی را با شمارگان ۵۰۰ نسخه، ۱۶۰ صفحه و بهای ۲۵ هزار تومان منتشر کرد. چاپ نخست این کتاب در سال ۱۳۹۵ با شمارگان هزار نسخه و بهای ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان منتشر شده بود. این کتاب یکی از مجلدات مجموعه «گفتوگو اندیشی» نشر کرگدن است که با دبیری و ویراستاری حسین شیخ رضایی منتشر میشود.
عناوین سرفصلهای کتاب به ترتیب به این شرح است: «مقدمه (پاتریک ساویدان)»، «گفتار اصلی (مناظره رورتی و آنژل)»، «بحث»، «نقد رورتی بر معرفت شناسی (گری گاتلینگ)»، «دیدگاه ریچارد رورتی درباره معرفت و صدق (مایکل ویلیامز)»، «آیا صدق گم شده است؟ (پاسکال آنژل)» و «پاسکال آنژل: صدق (ریچارد رورتی)».
بدنۀ اصلی این کتاب متن پیادهشدۀ مناظرهای عمومی با حضور ریچارد رورتی و پاسکال آنژل در نوامبر سال ۲۰۰۲ میلادی در دانشگاه سوربن است. نزاع اصلی بر سر یکی از مناقشه برانگیزترین مباحث در فلسفه معاصر است یعنی چیستی و ارزش صدق. در آنجا، ریچارد رورتی، فیلسوف نئوپراگماتیست آمریکایی، و پاسکال آنژل، فیلسوف تحلیلی فرانسوی، دیدگاههای متفاوت و گاه متعارض خود را در باب صدق و اهمیت آن در حوزههای مختلف فرهنگ، از فلسفه و زبان گرفته تا سیاست، به بحث گذاشتهاند.
اولین موضوعی که توجه خواننده را جلب میکند گرایشهای فکری متفاوت این دو فیلسوف است. یکی نئو پراگماتیست و منتقد جدی فلسفه تحلیلی است و دیگری در کشوری که بسیار تحت تأثیر سنت قارهای است، شورمندانه کمر به معرفی و حمایت از فلسفه تحلیلی بسته است. اما آنچه ماجرا را از این هم جذابتر میکند مسیری است که این دو فیلسوف برای رسیدن به یکدیگر در این نشست طی کردهاند. همین مسیر فکری شگفت است که آنها را به معجونی از دو سنت عمدۀ فلسفی، یعنی تحلیلی و قارهای، تبدیل کرده و در نتیجه لایههای متعددی برای گفتوگوی موجز و انتقادیشان در این کتاب به وجود آورده است.
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