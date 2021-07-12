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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۵:۰۳

کشت بیش از ۱۰ رقم داخلی و خارجی پنبه در مزارع کشور

کشت بیش از ۱۰ رقم داخلی و خارجی پنبه در مزارع کشور

یک مقام مسئول گفت: بیش از ۱۰ رقم پنبه داخلی و خارجی در مزارع کشور کشت می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مجری طرح پنبه این وزارتخانه با بیان اینکه بیش از ۱۰ رقم پنبه داخلی و خارجی در مزارع کشور کشت می‌شود، افزود: رقم‌های جدید زودرس که اخیراً توسط مؤسسه تحقیقات پنبه کشور مانند خورشیدی و ساجدی معرفی شده، دوره رشد کوتاهی دارند و در نتیجه با کشت این ارقام، مصرف آب در دوره خشکسالی دو نوبت کمتر می‌شود.

ابراهیم هزار جریبی اظهار داشت: ارقام جدید زودرس با استقبال کشاورزان روبرو شده و در استان‌های پنبه خیز کشور در حال توسعه است.

وی درباره تأثیر گرما و خشکسالی بر آفات پنبه گفت: بر اثر خشکسالی ممکن است برخی آفات در مزارع پنبه مشاهده شود و از این رو با همکاری سازمان حفظ نباتات کشور و دفتر پنبه، شبکه پایش آفات پنبه در حال راه اندازی است.

مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: برای مقابله با آثار و خسارات ناشی از خشکسالی از سازمان حفظ نباتات کشور خواسته‌ایم اگر دستورالعمل‌ها باید تغییر کند، هر چه زودتر اعلام کنند تا به استان‌ها ابلاغ شود.

وی اظهار داشت: از استان‌ها نیز طی نامه‌ای خواسته‌ایم جلسات کمیته فنی و تخصصی را با صاحبنظران استانی برگزار کنند و تصمیمات لازم را در رابطه با آفات در شرایط خشکسالی اتخاذ کنند تا آسیب کمتری به مزارع و تولید این محصول وارد شود.

کد مطلب 5256328

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