به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات سوره مهر، مراسم رونمایی از ۵ عنوان کتاب خاطرات فرماندهان ناجا که عصر دیروز یکشنبه ۲۱ تیر در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی برگزار و کتابهای «شاهین زُبیدات» خاطرات احمدعلی گودرزی و نوشته مهدی زارع، «خانه امن» خاطرات بهرام نوروزی و «پسر سید مصطفی» خاطرات سید مجتبی عبداللهی نوشته ساسان ناطق، «حبیب مرزها» خاطرات رهامبخش حبیبی نوشته مهدی باتقوا، «پیچ مایلر» خاطرات حجتالاسلام غلام حیدر حیدری نوشته سیدمحمود مهدوی که از خاطرات فرماندهان ناجا در طول هشت سال دفاع مقدس است، رونمایی شدند.
مرتضی سرهنگی نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس در اینمراسم گفت: دو تحول جنگ و انقلاب در هر کجا باشد، دست نویسندهها را پر خواهد کرد و این ادبیات هیچگاه فراموش نخواهد شد. باید این ادبیات و هنر را بهکار گرفت و از آن برای حل مشکلات جامعه استفاده کرد.
وی در ادامه از انتشار خاطرات سردار صفوی از دوران طفولیت تا عملیات بیتالمقدس خبر داد و افزود: حوزه هنری آماده همکاری و استمرار نهضت خاطرهگویی در نیروی انتظامی است.
در ادامه این مراسم سرلشکر رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: امروز آمریکاییها مجبور هستند از افغانستان، عراق و سوریه فرار کنند. آنها در خاورمیانه شکستی استراتژیک را متحمل شدند.
وی افزود: بیش از سه مرتبه رهبر معظم انقلاب اسلامی به بنده تأکید کردند خاطرات دفاع مقدس باید بازگو شود. پس از تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، نهضت خاطرهگویی راهاندازی شد و امروز باید نهضت خاطرهگویی در نیروی انتظامی فعال شود. خاطرهگویی و خاطرهنویسی یک توفیق و هنر است و با شروع گام دوم انقلاب اسلامی، یک وظیفه است که خاطرات خود را در این فضای آلوده فرهنگی بازگو کنیم تا جوانان از وقایع جنگ مطلع شوند. در بیان خاطرات پرهیز از مبالغهگویی، بازگو نکردن خاطراتی که موجب تفرقهافکنی میشود و تعریف نکردن از خود را باید مد نظر قرار داد.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در ادامه گفت: نگاه به خاطرهگویی باید بهعنوان یک ضرورت تاریخی باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند اگر ۵۰ سال از دفاع مقدس بگوییم، باز هم کم است. در خاطرات باید مطالب دقیق، مستند و همراه با استدلال باشد و نام شهدا و همراهان آنها و زمان و مکان وقایع بیان شود. در خاطرهگویی نباید خدشهای به امنیت ملی و وحدت ملی وارد شود. سردار صفوی با طرح این سوال که آیا میتوان از تجارب دفاع دفاع مقدس برای حل مشکلات امروز استفاده کرد، گفت: ما میتوانیم از همه سختیها و چالشهای کنونی کشورمان ایران همچون چالش بزرگ جنگ عبور و به یک گشایش دست پیدا کنیم.
رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سلیمانی در پایان سخنانش گفت: برای حل مشکلات کشور نیازمند عزم و اراده جهادی در مسئولین و وحدت همه قوا هستیم. امروز نیروی انتظامی قهرمانانه، هوشمندانه و مظلومانه در برابر دشمنان ایستاده است.
در ادامه سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گفت: امروز برای مقابله با آمریکا و تهدیدات دشمنان نیازمند تقویت روحیه دفاع مقدس هستیم. سردار سرتیپ «حسین اشتری» فرمانده ناجا در مراسم رونمایی از ۵ عنوان کتاب خاطرات فرماندهان نیروی انتظامی که عصر امروز (یکشنبه) در ستاد فرماندهی ناجا برگزار شد، اظهار داشت: کسانی که امروز در حوزه دفاع مقدس قلم میزنند، سربازان هشت سال دفاع مقدس هستند.
وی افزود: فرهنگ دفاع مقدس در هر کجا ساری و جاری باشد، موفق خواهیم بود و هر آنچه پیروزی تاکنون داشتهایم به دلیل تأسی از شهدا و یاد شهدا بوده است. امروز جوانانی در عرصه دفاع هستند که دوران دفاع مقدس را درک نکردند، اما به یاد شهدای هشت سال دفاع مقدس وقتی لازم باشد، هزاران کیلومتر آنطرفتر حضور پیدا میکنند.
فرمانده ناجا در ادامه گفت: امروز برای مقابله با آمریکا و مقابله با تهدیدات دشمنان، نیازمند تقویت روحیه دفاع مقدس هستیم. برخورداری از روحیه دفاع مقدس باعث خنثی شدن فتنههای زیادی میشود و نیروی انتظامی (ژاندارمری، شهربانی و کمیته انقلاب اسلامی) در دفاع مقدس، مقابله با منافقین و معاندین نظام نقش اساسی داشت.
سردار اشتری در پایان گفت: نیروی انتطامی در طول دفاع مقدس هشت هزار شهید و پس از دفاع مقدس پنج هزار شهید تقدیم نظام جمهوری اسلامی ایران کرده است و امروز مأموران ناجا در راستای برقراری امنیت در جامعه همچون رزمندگان هشت سال دفاع مقدس جان خود را فدا میکنند.
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