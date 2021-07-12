۶۷ هزار کردستانی واکسن کرونا را دریافت کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم قادری روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با دیگر نقاط کشور مبحث تزریق واکسن کرونا در استان کردستان و با محوریت گروههای هدف آغاز شده و تاکنون ۱۳۵ هزار و ۲۸۸ دوز واکسن به استان اختصاص یافته است.
وی افزود: در مجموع تاکنون ۷۹ درصد گروههای هدف در این ۱۴ مرحله واکسیناسیون موفق به تزریق واکسن شدهاند.
قادری اعلام کرد: درصد پوشش واکسیناسیون پرسنل بهداشت و درمان ۹۲ درصد و سالمندان بالای ۸۰ سال نیز ۵۹ درصد بوده است.
وی افزود: هم اکنون افراد بالای ۶۵ سال نیز میتوانند برای دریافت واکسن در سامانه salamat.gov.ir ثبت نام کنند.
معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان تصریح کرد: واکسنهای اختصاص یافته به استان، قبل و پس از عملیات تزریق در سامانههای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با حضور نمایندگان بخشهای نظارتی، بهداشتی و درمانی ثبت شده و همه دریافت کنندگان آن قابل رصد و پایش هستند.
قادری افزود: متأسفانه شهروندان شهرهای مریوان، سروآباد و بانه از تزریق واکسن کرونا استقبال نکردهاند و این امر ما را نسبت به شیوع این ویروس در این مناطق نگران کرده است.
وی افزود: از تمامی هم استانیها تقاضا میشود منتظر تماس تلفنی و یا پیامک مراکز بهداشت برای دعوت به مراکز واکسیناسیون باشند و از مراجعه بدون هماهنگی به مراکز و پایگاههای بهداشت و درمان خودداری کنند.
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