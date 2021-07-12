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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۷:۵۱

بانک مرکزی اعلام کرد؛

متقاضیان تاسیس شرکت‌های اعتبارسنجی ثبت نام کنند

متقاضیان تاسیس شرکت‌های اعتبارسنجی ثبت نام کنند

بانک مرکزی در راستای دستورالعمل های آیین نامه شرکت های اعتبارسنجی، فرم های تقاضای تاسیس برای شرکت‌های متقاضی فعالیت در حوزه اعتبارسنجی را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، پیروی اطلاعیه دوم تیرماه سالجاری با موضوع «دستورالعمل های آئین نامه شرکت‌های اعتبارسنجی»، به اطلاع می‌رساند کلیه متقاضیان تأسیس شرکت و فعالیت در حوزه اعتبارسنجی می‌توانند درخواست خود را از طریق فرم‌های پیوست جهت بررسی به بانک مرکزی ارسال کنند.

خاطرنشان می‌سازد درخواست متقاضیان صرفاً از طریق فرم‌های مذکور قابل بررسی بوده و به سایر درخواست‌ها ترتیب اثر داده نخواهد شد، بر این اساس لازم است شرکت‌هایی که پیش از این درخواست خود را ارسال کرده اند، مجدداً نسبت به تکمیل فرم‌های اشاره شده و ارسال آن طی نامه مکتوب اقدام کنند.

کد مطلب 5256471

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