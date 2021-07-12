اجرای طرح بخشودگی جرایم کارفرمایان بدهکار تامین اجتماعی در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اخلاقی در نشست خبری بعد از ظهر دوشنبه خود با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران به میزبانی تأمین اجتماعی سمنان، درباره مشوق‌های بیمه‌ای در زمینه تأمین اجتماعی بیان کرد: یکی از مسائل پیگیری شده در سطح استان طرح بخشودگی جرایم کارفرمایان بدهکار است که از ابتدای اردیبهشت آغاز و تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ ادامه دارد.

وی با بیان اینکه کارفرمایانی که در این بازه زمانی تعیین شده نسبت به تکمیل مدارک خود را در سایت تأمین اجتماعی اقدام کنند، مشمول بخشش جرایم می‌شوند تا بتوانیم مشوقی را برای موضوع بیمه تأمین اجتماعی کارفرمایان و کارگران ایجاد کنیم.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان سمنان درباره گسترش خدمات غیرحضوری این اداره کل در سطح استان، توضیح داد: سامانه غیر حضوری به دلیل شیوع ویروس کرونا و جلوگیری از تجمع مردم، خوشبختانه راه اندازی و مورد استقبال خوب مردم هم قرار گرفته است.

اخلاقی با بیان اینکه با اجرای این طرح ۹۲ درصد از مراجعات حضوری مردم به شعب تأمین اجتماعی کاهش یافته است، تاکید کرد: گسترش خدمات غیرحضوری همچنین سبب دقت و سرعت در اجرای امور شده است.

وی با بیان اینکه مردم و مشمولان طرح‌های تأمین اجتماعی تا حد امکان از حضور در شعب این اداره کل در هشت شهرستان استان خود داری کنند، گفت: سامانه غیرحضوری تمام نیازهای مراجعان را پاسخگوی خواهد بود در نتیجه در دوران شیوع کرونا نیاز به حضور فیزیکی نیست.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان سمنان با بیان اینکه افزایش تعداد نفرات خدمات گیرنده در کنار صحت، سرعت امور و دقت بالا در زمره مزیت‌های سامانه غیرحضوری است، گفت: استفاده از سامانه به خصوص در زمینه پرداخت‌های مالی بسیار راحت و مورد اطمینان همه است.

اخلاقی با بیان اینکه تقریباً ۱۷۰ هزار نفر تحت پوشش اجباری تأمین اجتماعی در سطح استان سمنان هستند، ابراز داشت: برای گسترش خدمات به مردم چند طرح عمرانی شامل تجهیز و بهسازی آزمایشگاه و بخش سی‌سی‌یو بیمارستان شفای سمنان با ۱۰ میلیارد تومان اعتبار در دست اجرا است که به زودی به اتمام می‌رسد.

وی با بیان اینکه ارتقا و جابجایی درمانگاه دامغان که تاکنون در یک ملک اجاره‌ای بود و وضعیت خوبی نداشت از دیگر برنامه‌های تأمین اجتماعی است که خوشبختانه توانسته‌ایم مجوزهای لازم برای ساخت درمانگاه را کسب کنیم، افزود: یک درمانگاه نیز در ایوان کی که وضعیت مشابه دامغان را دارد تا پایان سال ساخته خواهد شد.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان سمنان همچنین گفت: سکوی نرم‌افزاری برای دریافت فهرست حق بیمه، تا ۱۰ روز دیگر به نشانی es.tamin.ir تغییر می‌کند که از همه رسانه‌ها می‌خواهیم تا این موضوع را به اطلاع مردم برسانند تا در زمینه پرداخت حق بیمه با مشکل روبرو نشوند.