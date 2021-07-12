رصد فرآیند تولید و توزیع گوشت مرغ لرستان با طراحی سامانه «کابوک»

به گزارش خبرگزاری مهر، عظیم دادگر روز دوشنبه در سخنانی گفت: سازمان جهاد کشاورزی لرستان با همکاری دستگاههای نظارتی و امنیتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، طراحی سیستم «کابوک» را برای رصد و نظارت بر توزیع گوشت مرغ انجام داده است.
وی با بیان اینکه با استفاده از این سامانه مرغ را با مرغ شمار تحویل کشتارگاه میدهیم و گوشت وزن شده تحویل عامل پخش میشود، تصریح کرد: با استفاده از این سیستم، از قدم اول تولید گوشت مرغ را با ثبت سامانه پیش میرویم و نهایتاً هم خرده فرش در سطح عرضه هم باید اطلاعات گوشت دریافتی و فروش خود را ثبت کند.
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تاکید بر اینکه بهره گیری از این سامانه باعث میشود سطح دسترسی کنترلی برای دستگاههای نظارتی قابل قبول باشد، افزود: این سامانه روی موبایل هم نصب میشود تا در نهایت بتوانیم از فرآیند تولید گوشت مرغ استان مراقبت کنیم و میزان نیاز گوشت مرغ از دسترس مردم خارج نشود.
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