قیمت جهانی طلا تثبیت شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، قیمت جهانی طلا در معاملات امروز، سهشنبه، در حالی تثبیت شد که سرمایهگذاران در انتظار انتشار گزارش تورم آمریکا هستند.
ارزش دلار آمریکا در آستانه انتشار گزارش تورم پایین آمده و باعث شده است قیمت طلا برای دارندگان ارزهای دیگر ارزانتر تمام شده و تقاضا برای خرید آن بالا برود.
تا ساعت ۱۲:۰۰ به وقت تهران، قیمت خرید نقدی هر اونس طلا در بورس لندن، اسپاتگلد، ۰.۲۹ درصد رشد کرد و به ۱,۸۱۱.۰۵ دلار رسید.
قیمت پیشخرید هر اونس طلای آمریکا تا این لحظه ۰.۳۰ درصد رشد کرد و به ۱,۸۱۱.۴۰ دلار رسید.
قیمت جهانی طلا در معاملات روز دوشنبه تا ۱,۷۹۰.۴۹ دلار پایینترین سطح آن از ۶ جولای تا کنون است.
اجلاس هفته آینده بانک مرکزی اروپا سرنخهایی را در مورد سیاستگذاری این بانک درباره نرخ تورم هدف، به دست خواهد داد.
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