به گزارش خبرگزاری مهر، زید الغرسی رئیس اداره اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری وابسته به دولت صنعا در گفتگو با المیادین تاکید کرد که «ریاض مقابل صنعا»، معادله ای است که نیروهای مسلح یمن تلاش دارند آن را تثبیت کنند. هدف قرار دادن پایتخت عربستان این پیام را در خود دارد که نیروهای یمنی به هر نقطه از جغرافیای عربستان که بخواهند دست پیدا می کنند و در مرحله آتی ممکن است کار به بستن حریم هوایی عربستان یا هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی برسد.

وی اضافه کرد: توان نیروهای مسلح یمن به صورت قابل توجهی در بخش موشک ها و پهپادها و شدت آتش در کنار دقت حملات و انهدام نهایی ارتقا پیدا کرده است. اگر رژیم سعودی قصد دارد به تنش آفرینی های خود ادامه دهد باید مسئولیت کامل تبعات آن را به عهده بگیرد.

الغرسی تصریح کرد: لغو محاصره عربستان تنها با لغو محاصره یمن صورت می گیرد و حتی اگر تمام جهان نیز جمع شود این موضوع تغییر نخواهد کرد. حملات نیروهای یمنی علیه پایگاه های نظامی عربستان و تأسیسات شرکت آرامکو به عنوان شریان حیاتی اقتصاد این کشور متمرکز شده است. هیچ ارتباطی میان محاصره یمن علیه عربستان و پرونده جنگ علیه ایران وجود ندارد چرا که تجاوزات عربستان علیه یمن و محاصره این کشور قبل از جنگ علیه ایران آغاز شده بود.

وی همچنین به آمریکا هشدار داد که مراقب نقض آتش بس با یمن باشد چرا که یمن در برابر هیچ تجاوزی ساکت نخواهد ماند.