وزش باد شدید و گردوخاک در استان سمنان؛ کیفیت هوا کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نقشه‌های هواشناسی همزمان با صبح دوشنبه، از وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در بخش‌هایی از استان سمنان خبر می‌دهند.

بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، وزش باد شدید در مرکز و نواحی غربی و جنوبی استان سمنان نسبت به مناطق شرقی و شمالی شدت بیشتری خواهد داشت و در مناطق جنوبی، وزش باد می‌تواند با گردوخاک و کاهش دید افقی همراه شود.

در مرکز استان سمنان، برای امروز دوشنبه وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی شده است. بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان نیز به‌ترتیب ۳۸ و ۲۳ درجه بالای صفر خواهد بود.

در گرمسار نیز وزش باد و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود و بیشینه و کمینه دمای هوا در این شهرستان به‌ترتیب ۳۹ و ۲۲ درجه بالای صفر اعلام شده است.

در شاهرود وزش باد پیش‌بینی شده و دمای هوا به ۳۲ درجه بالای صفر در بیشینه و ۱۸ درجه بالای صفر در کمینه خواهد رسید. همچنین از ساعات بعدازظهر به‌تدریج بر میزان ابرهای آسمان شاهرود افزوده می‌شود؛ شرایطی که برای میامی نیز پیش‌بینی شده است.

در دامغان نیز وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود و از ساعات بعدازظهر ابرها از سمت شمال وارد شهرستان خواهند شد. بیشینه و کمینه دمای هوای دامغان نیز ۳۵ و ۲۲ درجه بالای صفر خواهد بود.

برای مهدیشهر و سرخه نیز وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی شده است. همچنین ایوانکی، دامغان به‌ویژه حسینان و سرخه از جمله مناطقی هستند که وزش باد در آنها شدت بیشتری خواهد داشت.