دستور دستگیری عاملان نزاع «تقی آباد» رباط کریم صادر شد

سرهنگ مهدی سرپناه در گفتگو با خبرنگار مهر از دستور فرمانده انتظامی غرب استان تهران به فرمانده انتظامی رباط کریم برای شناسایی و دستگیری عاملان اختلال در نظم و امنیت اجتماعی در «تقی آباد» رباط کریم خبر داد.

وی در شرح ماجرا افزود: در پی اختلاف بین تعدادی از اهالی «تقی آباد» رباط کریم نزاع بین دو گروه ایجاد و منجر به درگیری و استفاده از سلاح سرد شد.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی غرب استان تهران اضافه کرد: بلافاصله پس از وقوع این درگیری سردار کیوان ظهیری، فرمانده انتظامی غرب استان تهران، سرهنگ شیخ مراد مرادی فرمانده انتظامی رباط کریم را مکلف به شناسایی و دستگیری عاملان مخل نظم و امنیت اجتماعی کرد.

بر اساس این گزارش، درگیری تعدادی از اهالی محله تقی آباد رباط کریم سبب ایجاد ترس و وحشت در ساکنان این محله شده بود، که فرمانده انتظامی غرب استان تهران به سرعت واکنش نشان داد و برای آرامش اهالی دستور شناسایی و دستگیری عاملان این درگیری را صادر کرد.