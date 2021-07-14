تعطیلی مطب ها تحت تاثیر پاندمی کرونا/ مالیات پزشکان عادلانه شود

ایرج خسرونیا در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مهم‌ترین اولویت‌های کاری سازمان نظام پزشکی بعد از انتخابات، تعیین تکلیف اختیار تعرفه‌های بخش خصوصی و همچنین مالیات پرداختی پزشکان است.

وی با عنوان این مطلب که سازمان نظام پزشکی باید اختیار تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی را دوباره بازپس بگیرد، افزود: وقتی مجلس شورای اسلامی این اختیار را از سازمان نظام پزشکی گرفت، این سازمان عملاً از قدرت لازم برای تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی برخوردار نیست و جامعه پزشکی از این موضوع گله مند است.

خسرونیا تاکید کرد: جامعه پزشکی انتظار دارد که نمایندگان صنف آنها در تعیین تعرفه‌ها دخالت داشته باشند.

وی همچنین به مشکل مالیاتی پزشکان اشاره کرد و گفت: جامعه پزشکی از نحوه دریافت مالیات نیز گلایه مند است، زیرا بعد از شیوع کرونا، شاهد تعطیلی مطب‌ها و کاهش خدمات درمانی غیر کرونایی در بیمارستان‌ها بوده ایم و همین مسئله باعث کاهش درآمد پزشکان گردیده است.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران ادامه داد: متأسفانه سازمان مالیاتی بدون در نظر گرفتن شرایط موجود، مالیات پزشکان را تعیین می‌کند و گفته است اگر قرار است پرداخت مالیات توافقی باشد، باید چند درصد اضافه بر ۲ سال قبل باشد.

خسرونیا، درگیر شدن سازمان نظام پزشکی به موضوعات سیاسی و جناحی را آفت سازمان صنفی جامعه پزشکی دانست و گفت: سازمان نظام پزشکی باید فارغ از دیدگاه‌های سیاسی به فکر حمایت از حقوق بیمار و پزشک باشد.

وی افزود: سازمان نظام پزشکی نباید منافع وزارت بهداشت را به سلامت مردم و منافع جامعه پزشکی ترجیح بدهد و همواره از حقوق صنف دفاع کند.

خسرونیا گفت: دو اولویت کاری سازمان نظام پزشکی بعد از انتخابات، تلاش برای بازگرداندن اختیار تعرفه گذاری بخش خصوصی و نحوه محاسبه مالیاتی جامعه پزشکی است.

وی افزود: مالیات پرداختی پزشکان باید بر اساس درآمد پزشک باشد. این طور نیست که یک پزشک سالخورده در مطبش به اندازه یک پزشک دیگر که بیماران زیادی دارد، مالیات بدهد.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران تاکید کرد: جامعه پزشکی از پرداخت مالیات فرار نمی‌کند، بلکه معتقد است این مالیات‌ها باید عادلانه اخذ شود.