عصبانیت الکنو ازرفتار قائمی و سکوت رئیس/دعوت از داورزنی به مناظره

به گزارش خبرنگار مهر، خط خوردن زودهنگام فرهاد قائمی از تیم ملی جرقه آتش اختلاف بین سرمربی تیم ملی و رئیس فدراسیون و سرپرست تیم ملی را زد تا در روزهای منتهی به اعزام تیم ملی به توکیو، ولادیمیر آلکنو آرامش لازم برای هدایت تیمش را نداشته باشد.

پیمان اکبری نیز در مصاحبه‌ای تلویزیونی مدعی شده بود که درخواست الکنو و دستیارش حضور او در کادر فنی تیم ملی بوده است و برای این ادعایش سند دارد. این ادعا نیز از سوی سرمربی تیم ملی رد و خواستار رو کردن سند توسط اکبری شد.

قائمی در حالی به تیم ملی دعوت شده که این خبر ابتدا از سوی محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون در یک برنامه تلویزیون اعلام شد و ولادیمیر الکنو در نشست خبری به صراحت اعلام کرد که از طریق رسانه‌های روسی متوجه دعوت قائمی به اردوی تیم ملی شده است.

با این حال خط خوردن زودهنگام این بازیکن با مصاحبه تند فرهاد قائمی علیه سرمربی تیم ملی همراه شد. بر اساس وساطت برخی افراد قرار بود قائمی که صحبت‌های تندی را علیه الکنو مطرح کرده بود، پس از شفاف سازی سرمربی تیم ملی در نشست خبری از وی عذرخواهی کند اما این اتفاق رخ نداد تا عصبانیت الکنو را به همراه داشته باشد.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد که پیش از نشست خبری به الکنو گفته شده در مورد قائمی تند صحبت نکند و به موارد کلی اشاره داشته باشد تا این بازیکن بعد از نشست خبری از وی عذرخواهی کند اما با وجود اینکه الکنو در نشست خبری به قولش عمل کرد، بازیکن پیشین تیم ملی حاضر به عذرخواهی نشد.

خلف وعده قائمی، سکوت محمدرضا داورزنی و عدم حمایت از سرمربی تیم ملی باعث شد الکنو از خوش خبر بخواهد تا رئیس فدراسیون ضمن ورود به این ماجرا شفاف سازی لازم را انجام دهد اما سرپرست تیم ملی به جای عمل کردن به درخواست سرمربی تیم ملی در مصاحبه‌ای که عصر سه شنبه انجام داد بر مواضع قبلی فدراسیون تاکید کرد.

این امر باعث تشدید عصبانیت الکنو شد و وی در گفتگو با خبرنگار مهر از محمدرضا داورزنی، امیر خوش خبر، فرهاد قائمی و پیمان اکبری خواست در مناظره‌ای تلویزیونی حرف‌هایشان را مردانه بزنند تا مشخص شود در چند اتفاق اخیر پیرامون تیم ملی حق با کیست و چه کسی حقیقت را کتمان می‌کند.