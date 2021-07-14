کدخدایی با استدلال و منطق، آبروی شورای نگهبان را حفظ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان صبح امروز (چهارشنبه) در جلسه این شورا با اشاره به فرا رسیدن ایام ذی الحجه و اعیاد غدیر و قربان گفت: باید حداکثر بهره معنوی را از این ماه عزیز و اعیاد مبارکش ببریم و از این فرصت برای تقرب به درگاه الهی استفاده کنیم.

وی در ادامه به شهادت امام محمد باقر (ع) در این ماه اشاره و خاطرنشان کرد: همه ائمه اطهار (ع) در راه اسلام و قرآن جان فشانی کردند و از هر فرصتی برای تبلیغ دین خدا استفاده کردند اما شرایط در زمان امام باقر (ع) و امام صادق (ع) بیشتر مهیا بود و این بزرگواران به تبیین اصول و فروع دین پرداختند و شاگردان زیادی پرورش دادند که اگر این تلاش‌ها نبود شاید الان چیزی از اسلام باقی نمانده بود بنابراین این امامین بزرگوار همچون سایر ائمه هدی، دِین بزرگی به گردن ما دارند که باید حقشان را ادا کنیم.

دبیر شورای نگهبان همچنین با ابراز تأسف از حادثه آتش سوزی بیمارستان الحسین ناصریه عراق و جان باختن جمع کثیری از مردان و زنان در این حادثه، از خداوند متعال برای خانواده آنها طلب صبر و عافیت کرد.

آیت الله جنتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن ۲۶ تیرماه سالروز تاسیس شورای نگهبان، یادآور شد: شورای نگهبان از بدو تاسیس تاکنون محکم ایستاده و به وظایف قانونی و شرعی خود عمل کرده و اجازه نداده در رأی مردم و سلامت انتخابات خدشه‌ای وارد شود.

وی افزود: شورای نگهبان در حوزه تطبیق مصوبات با شرع و قانون، نظارت بر انتخابات و رسیدگی به استعلامات دیوان عدالت اداری، کارهای بسیار خوبی انجام داده و من به عنوان کسی که از ابتدا تاکنون در این شورا حضور داشته‌ام، شهادت می‌دهم همه اعضا از گذشته تا حال با اخلاص عمل و به درستی در این نهاد مقدس انجام وظیفه کرده‌اند و این شورا همچنان سرافراز است.

دبیر شورای نگهبان با یاد کردن از اعضای قدیمی و فقید این شورا همچون آیت الله العظمی صافی گلپایگانی، مرحوم آیت الله مهدوی کنی، مرحوم آیت الله مومن، مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی، مرحوم آیت الله یزدی و سایرین، برای اعضای سابق در قید حیات، طلب عافیت و برای اعضای فقید، از درگاه الهی طلب مغفرت کرد.

آیت الله جنتی در ادامه سخنان خود با اشاره به اتمام مسئولیت کدخدایی در سمت سخنگویی شورای نگهبان و امتناع وی از ادامه این مسئولیت، گفت: بنده به آقای کدخدایی خیلی اصرار کردم که شما همچنان سخنگو باقی بمانید اما او نپذیرفت.

وی افزود: او سخنگوی خوبی برای شورای نگهبان بودند و در این مدت مسئولیت با متانت، استدلال و منطق، به خوبی از شورای نگهبان دفاع کرد و ارتباط خوبی با رسانه‌ها و خبرنگاران داشتند و آبروی این شورا را حفظ کردند که بنده قدردان زحمات وی بوده و هستم.

دبیر شورای نگهبان ادامه داد: کدخدایی برای بنده همواره مشاور امین بوده و هستند و الان نیز مسئولیت مهم پژوهشکده شورای نگهبان را بر عهده دارند. حُسن او، جوان شناسی و جوان پروری است و در پژوهشکده شورای نگهبان توانسته‌اند حقوقدانان جوانان را جمع کنند و پرورش دهند و این کار جزو افتخارات ایشان است.

آیت الله جنتی با اشاره به فعالیت پژوهشگران و نظرات مشورتی آنها به اعضای شورای نگهبان، گفت: بحمدالله در پژوهشکده شورا جوانان متدین، به روز، مطلع و با اخلاص کار می‌کنند و برای آینده شورای نگهبان و کشور مفید هستند.

وی گفت: من از آقای کدخدایی تشکر می‌کنم؛ هم نسبت به خدمات وی به کل شورا و هم نسبت به شخص خودم و ان‌شاءالله اجر آخرت نصیب وی بشود.

در ادامه این جلسه، سایر اعضای شورای نگهبان نیز با تمجید از خدمات ۱۳ ساله کدخدایی به عنوان سخنگوی شورای نگهبان برای او در مسئولیت پژوهشکده شورای نگهبان آرزوی موفقیت کردند.