به گزارش خبرنگار مهر، محمود قاسمی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی در ۱۴ شهرستان و منطقه استان شروع شد.

وی با بیان اینکه همزمان با دانش‌آموزان ایرانی، ثبت نام از دانش آموزان اتباع شروع شده است، اظهار کرد: به جز چهار شهرستان و منطقه عسلویه، گناوه، دیلم و بندر ریگ دانش آموزان اتباع می‌توانند در مدارس سایر شهرستان‌ها و مناطق ثبت‌نام کنند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان بوشهر ادامه داد: دانش‌آموزان اتباع برای ثبت نام باید گذرنامه، کارت آمایش ۱۵ یا ۱۶ و تمدید برگه حمایت تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به مدارس ارائه دهند.

قاسمی اضافه کرد: سال تحصیلی گذشته پنج هزار و ۷۰۶ دانش آموز اتباع در دوره تحصیلی ابتدایی ،۶۷۳ دانش آموز اتباع در دوره تحصیلی متوسطه اول و ۶۸۷ دانش آموز اتباع در دوره تحصیلی متوسطه دوم در مدارس استان تحصیل کرده‌اند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: همچنین ۵۳ دانش آموز اتباع در سال تحصیلی جاری در مدارس استثنایی استان پذیرش شده‌اند.

وی بیان کرد: در دهه فجر سال گذشته یک مدرسه ۱۲ کلاسه ویژه اتباع در شهر برازجان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفته و در اختیار دانش‌آموزان اتباع به عنوان مهمانان ایران اسلامی قرار گرفته است.