دانش آموزان اتباع خارجی در مدارس استان بوشهر ۶۴ درصد کاهش یافت

بوشهر- مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری بوشهر گفت: تعداد دانش آموزان اتباع خارجی در مدارس استان ۶۴ درصدکاهش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین شیخیانی عصر چهارشنبه با حضور در میان دانش آموزان اتباع خارجی مدرسه ۱۳ آبان شهر بوشهر اظهار کرد: مهرماه، آغاز سال تحصیلی جدید و فصلی است که معلمان عزیز، الفبای دانایی را به دانش آموزان به عنوان نسل آینده ساز کشورمان می‌آموزند.

مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری بوشهر افزود: در سال گذشته تعداد ۱۰ هزار و ۴۰۷ دانش آموز تبعه افغانستان در مدارس استان به تحصیل اشتغال داشتند، اما در سال تحصیلی جدید با اجرای طرح تعیین تکلیف و خروج اتباع خارجی توسط دولت وفاق ملی، تعداد سه هزار و ۷۸۵ تاییدیه تحصیلی برای دانش آموزان اتباع مجاز صادر شده که این امر نشان دهنده کاهش ۶۴ درصدی تعداد دانش آموزان اتباع خارجی در مدارس استان است.

