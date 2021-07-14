دستورالعمل یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی تبیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه عمومی استان تهران، نشست تبیین دستورالعمل یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی و راهکارهای اجرایی آن، با حضور محمدهادی ناصری طاهری مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان، هادی آشتیانی مدیرکل امور فرهنگی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، سکینه خاتون مهدیان پور معاون اداره کل، روسای ادارات کتابخانه‌های عمومی شهرستان‌ها و اعضای ستاد یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در بستر فضای مجازی برگزار شد.

در ابتدای این‌جلسه آشتیانی مدیرکل امور فرهنگی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با اشاره به تفاوت‌ها و نوآوری‌های یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی گفت: در این دوره از جشنواره قالب های جدیدی همچون داستان نویسی، شعر، داستانک، تولیدات هنری و...قرار داده ایم که این قالب‌ها خود نوآوری و خلاقیت به همراه خواهد داشت و امیدواریم استان‌های مختلف با توجه به بسترها و پتانسیل استانی و شهرستانی در یک‌حوزه و قالب متمرکز شود تا شاهد فعالیت‌های متنوع تر و بهتری در جشنواره باشیم.

وی ارتباط گیری موثر با سازمان ها و نهاد ها، مراجعه به شهرک هایی که تمرکز جمعیتی بالا دارند، بهره بردن از کمک های مادی و معنوی خیرین را در اجرای با شکوه جشنواره موثر دانست و خواستار اهتمام تمام همکاران و روسای شهرستان در اجرای آن شد.

مدیر کل فرهنگی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، در ادامه ایجاد بخش مروّجان فرهنگ رضوی ویژه کتابداران را اقدامی نو عنوان کرد و گفت: با ایجاد این بخش کتابدارانی که خدمت ویژه در جشنواره ارائه می دهند شناسایی و معرفی خواهند شد.

آشتیانی با اشاره به افزوده شدن بخش ویژه حضرت مهدی (عج) به جشنواره، توجه به حوزه کودک و نوجوان و آشنایی این قشر با اهل بیت (ع) را امری ارزشمند دانست و گفت: کودکان و نوجوانان آینده سازان جامعه هستند و برگزاری این گونه جشنواره ها تاثیر به‌سزایی در نهادینه کردن دین و مذهب در آنها دارد، لذا گسترش و اشاعه فرهنگ رضوی امری مهم است.

در ادامه نیز ناصری طاهری مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان تهران نکات راهبردی را در خصوص اجرای دستورالعمل های جشنواره رضوی و انجام کار تشکیلاتی و ساختاری برای رسیدن به نتایج بهتر و اثرگذاری بیشتر در میان مخاطبان، بیان کرد.

در نشست مشترک شورای اداری روسای ادارات کتابخانه های عمومی شهرستان ها و اعضای کارگروه ستاد استان ضمن توضیحات بندهای دستورالعمل یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی توسط مهدیانپور معاون امور کتابخانه ها احکام اعضای کارگروه اجرایی یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی استان تقدیم شد.