۱۵۵ سارق در محلات مازندران دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید محسن جعفری اظهار داشت: به منظور برقراری نظم و امنیت عمومی چهاردهمین طرح محله محور توسط کلانتری و پاسگاه‌های سطح استان به مرحله اجرا درآمد.

وی، افزود: در اجرای این طرح که به مدت ۳ روز و در سطح استان به اجرا در آمد مأموران موفق به دستگیری ۱۵۵ سارق و کشف ۲۳۷ فقره سرقت در این استان شدند.

سرهنگ جعفری تصریح کرد: در طرح مذکور ۴۴ خرده فروش مواد مخدر دستگیر و سه کیلوگرم انواع مواد مخدر از آنان کشف شد.

جعفری از پاکسازی نقاط آلوده و جمع آوری ۱۲۳ معتاد متجاهر نیز خبر داد و گفت: توقیف ۱۴۷ خودرو و ۳۸ موتور سیکلت و همچنین دستگیری ۱۱۳ نفر با جرایم مختلف از دیگر دستاوردهای مأموران کلانتری و پاسگاه‌های سطح استان در این طرح بوده است.

رئیس پلیس پیشگیری استان مازندران در پایان با اشاره به اینکه مأموران کلانتری و پاسگاه‌های سطح استان، شبانه روز در حال تأمین امنیت جامعه هستند تاکید کرد: برخورد با مخلان نظم و امنیت و ارتقا امنیت اجتماعی شهروندان در چارچوب و ساختار قانونی از اولویت مهم پلیس به شمار می‌آید.