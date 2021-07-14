به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در جلسه چهارشنبه هیئت دولت به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور، مبلغ ۴۴ میلیارد ریال اعتبار هزینه‌ای به منظور کمک بلاعوض و پرداخت دیه و تسکین آلام تعداد ۲۲۰ نفر از بازماندگان خانواده‌های یاد شده (به ازای هر نفر فوتی مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال) به سازمان مدیریت بحران کشور اختصاص یافت و این سازمان نیز موظف شد ضمن نظارت، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.

تخصیص اعتبار برای مقابله با خشکسالی در زیستگاه‌های حیات وحش و تالاب‌ها

هیئت وزیران همچنین در جلسه امروز خود با اختصاص مبلغ ۲۴۵ میلیارد ریال اعتبار هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (۱۹۵ میلیارد ریال اعتبار هزینه‌ای و ۵۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) به سازمان حفاظت محیط زیست برای تأمین اعتبارات مقابله با خشکسالی با توجه به شرایط بحرانی و وضعیت اضطراری در برخی زیستگاه‌های حیات وحش و تالاب‌های تحت مدیریت سازمان مذکور موافقت کرد.

بر این اساس، سازمان حفاظت محیط زیست کشور موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

هیئت وزیران در اجرای حکم مندرج در بندهای (الف)، (ب) و (ج) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در خصوص محاسبه و پرداخت سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی، آیین نامه اجرایی مربوط به بندهای مذکور را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه فوق، سهم صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۰ از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی تا سقف ۳۶۵ میلیون بشکه در سال (یک میلیون بشکه روزانه)، معادل (۲۰ درصد) و مازاد بر آن معادل (۳۸ درصد) است.

همچنین به استناد بند (الف) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، سهم صندوق توسعه ملی از منابع وصولی حاصل از خالص صادرات گاز (۲۰ درصد) تعیین شد.