راه اندازی پویش «ما ازنسل امام حسینیم» در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان ظهر چهارشنبه در پنجمین گردهمایی مدیران تبلیغات اسلامی شهرهای مازندران با محوریت غدیر و محرم با اشاره به هفته حجاب و عفاف بر لزوم ترویج و نهادینه شدن این فرهنگ در جامعه تاکید کرد.

وی همچنین حادثه مسجد گوهرشاد و جنایت رژیم منحوس پهلوی را محکوم کرد و نهادینه شدن فرهنگ حجاب و عفاف را در سلامت روانی و اجتماعی جامعه نقش مؤثر دانست و بر لزوم برنامه ریزی در این بخش تاکید کرد.

وی با اشاره به درپیش بودن ماه محرم و عزای حسینی از تشکیل قرارگاه عملیات محرم در تمامی شهرهای استان خبر داد و گفت: جلسات شئون فرهنگی ویژه غدیر و محرم نیز با محوریت اماممان جمعه در شهرهای استان برگزار می‌شود.

حجت الاسلام شکریان با اظهار اینکه پویش‌های مختلفی همزمان با ماه محرم برگزار می‌شود، «زیر علمت امن ترین جای جهان است و ما از نسل امام حسینیم» ‬ از‬ جمله‬ پویش‬ ها‬ است.

مدیرکل‬ تبلیغات‬ اسلامی‬ مازندران‬ یادآور‬ شد: ‬ همچنین‬ پویش کودکان عاشورایی توسط مراکز وموسسات قرآنی سراسر استان راه اندازی می‌شود‬ ودرصورت فعال بودن طرح‌های دریا، برنامه‌های فرهنگی سواحل در برخی پایگاه‌های طرح دریا و تفرجگاه‌ها اجرایی می‌شود.