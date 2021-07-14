خرید توافقی ۲۶۰۰۰ تن محصولات کشاورزی در کرمانشاه

ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۶ هزار تن محصولات کشاورزی به صورت توافقی توسط شبکه تعاون روستایی استان کرمانشاه خریداری شده است.

وی حذف دلالان را از مزایای خریدهای توافقی تولیدات کشاورزی دانست و افزود: باید به صورت جدی از حقوق تولیدکنندگان بخش کشاورزان حمایت شود.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه با بیان اینکه این اداره از فعالین و تولیدکنندگان حوزه کشاورزی حمایت می‌کند، گفت: خرید محصولات کشاورزی به صورت تضمینی و حمایتی به صورت فصلی برای حمایت از کشاورزان صورت می‌گیرد.

به گفته صفایی خرید توافقی سبب افزایش کیفیت محصولات تولیدی بخش کشاورزی و حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده این حوزه می‌شود، خرید توافقی برای رساندن تولیدات حوزه کشاورزی شامل محصولات کشاورزی و دامی به دست مصرف کننده نهایی است.

وی افزود: در سال ۹۹ بیش از یک صد و ۵۰ هزار تن محصولات بخش کشاورزی از کشاورزان و بهره برداران این حوزه در استان کرمانشاه به صورت توافقی خریداری شد.