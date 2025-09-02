ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مهمترین برنامههای هفته دولت در حوزه تعاون روستایی اظهار کرد: در این هفته شاهد افتتاح سه روستا بازار در شهرستانهای سنقر و کلیایی، اسلامآباد غرب و سرپلذهاب بودیم. همچنین دو واحد بستهبندی شامل تولید نایلون و نایلکس و بستهبندی بذر گندم نیز در شهرستان گهواره به بهرهبرداری رسید.
وی با بیان اینکه روستا بازارها نقش مهمی در خدمترسانی به مردم و حمایت از اقتصاد روستا دارند، افزود: در این بازارها کالاهای اساسی و سایر اقلام مورد نیاز شهروندان بین ۱۵ تا ۳۰ درصد زیر قیمت بازار عرضه میشود که نقش قابل توجهی در کنترل هزینههای خانوار و رونق تولیدات محلی دارد.
صفایی در تشریح عملکرد یکساله تعاون روستایی استان گفت: طی یک سال گذشته حدود یکهزار و ۵۶۰ دستگاه خودرو ایرانخودرو به صورت ثبتنامی به متقاضیان تحویل داده شده است. همچنین در همین مدت نزدیک به سههزار تن کالاهای اساسی از طریق روستا بازارها در اختیار مردم قرار گرفته است.
مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه ادامه داد: در زمینه نهادههای دامی نیز طی یک ماه اخیر ۹۹ تن و در مجموع ۹۹۰ تن انواع نهادههای دامی و مرغی در سطح استان توزیع شده است.
وی با تأکید بر اینکه فعالیتهای تعاون روستایی استان طی یک سال گذشته روندی رو به رشد داشته است، بیان کرد: بر اساس آمار، فعالیتهای این بخش بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته که نشان از تلاش برای خدمترسانی بیشتر به روستاییان و کشاورزان دارد.
صفایی همچنین به مسئله خرید محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: در بحث گندم که موضوعی ملی محسوب میشود به دلیل شرایط اقلیمی و میزان بارشها کاهش نسبی داشتهایم، اما در سایر محصولات شاهد افزایش خرید و حمایت بودهایم.
وی افزود: شرکت تعاون روستایی استان کرمانشاه در راستای حمایت از کشاورزان سه روش خرید تضمینی، حمایتی و توافقی را دنبال میکند؛ به گونهای که اگر قیمت بازار پایینتر از نرخ مصوب باشد، برای جلوگیری از زیان کشاورزان، محصولات آنها به صورت حمایتی یا توافقی خریداری میشود.
مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه تعاون روستایی استان با برنامهریزیهای انجامشده تلاش دارد علاوه بر تقویت تولیدات روستایی، با ایجاد بازارهای محلی و واحدهای بستهبندی، به توسعه پایدار کشاورزی و بهبود معیشت روستاییان کمک کند.
