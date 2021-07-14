به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اویل پرایس، کریستین ملک، تحلیلگر مؤسسه مالی جی‌پی مورگان اعلام کرد که احتمال دارد تصمیم‌گیری سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (ائتلاف اوپک پلاس) درباره تعدیل خط پایه تولید نفت اعضا تا ماه اوت طول بکشد.

وی معتقد است که تصمیم‌گیری این ائتلاف درباره اقدام‌های بعدی می‌تواند ۶ هفته طول بکشد.

این تحلیلگر در یادداشتی اظهار کرد: انتظار می‌رود عربستان پیروز نهایی این مناقشه باشد، امارات هنوز پیشنهاد عربستان و روسیه مبنی بر افزایش ماهانه ۴۰۰ هزار بشکه‌ای تولید از ماه اوت را قبول نکرده، این در حالی است که این مسئله به جبران کمبود عرضه نفت کمک و افزایش قیمت آن را تعدیل می‌کند.

امارات، سومین تولیدکننده بزرگ اوپک و از متحدان وفادار عربستان تا امروز اعلام کرده خواستار افزایش خط پایه تولید خود پیش از امضای قرارداد تسهیل کاهش تولید است.

سهیل المزروعی، وزیر نفت امارات اوایل ماه جاری میلادی گفته بود: همه تولیدکنندگان فداکاری کرده‌اند، اما فداکاری امارات بیشتر بوده، زیرا به مدت دو سال، یک‌سوم ظرفیت تولید خود را تعطیل کرده، می‌دانستیم موقعیت امارات در این توافق از نظر مقایسه ظرفیت تولید کنونی با سطح تولید در بدترین شرایط قرار دارد، اما توافق توافق است.

ظرفیت تولید نفت امارات روزانه ۴ میلیون بشکه در روز است، اما تولید واقعی این کشور تا پایان ۲۰۲۰ تنها روزانه دو میلیون و ۵۹۰ هزار بشکه بود که در سال جاری میلادی به دو میلیون و ۷۴۰ هزار بشکه هم رسید.

خط پایه کاهش تولید امارات بر مبنای میانگین تولید این کشور در نوامبر ۲۰۱۸ در نظر گرفته شده است که از نظر وزیر انرژی این کشور، عادلانه نیست.