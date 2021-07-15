میشل عون: سعد الحریری از پیش تصمیم به استعفا گرفته بود

به گزارش خبرگزاری مهر، ریاست جمهوری لبنان در واکنش به استعفای سعد الحریری با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد که وی برای بررسی امکان ایجاد تغییرات (در فهرست پیشنهادی کابینه) آمادگی نداشت.

در متن این بیانیه همچنین آمده است: «عدم توافق نخست وزیر مکلف به تشکیل کابینه (الحریری) با رئیس جمهور نشان دهنده این واقعیت است که او پیش‌تر تصمیم به استعفا گرفته بود».

در بیانیه صادر شده از کاخ بعبدا ذکر شده است که رئیس جمهور لبنان به زودی موعد گفتگو و مشاوره پارلمان لبنان برای حل چالش نخست وزیر مکلف به تشکیل کابینه را طی روزهای آینده مشخص خواهد کرد.

گفتنی است که سعد الحریری مأمور به تشکیل کابینه لبنان امروز (پنج شنبه) از مأموریت خود انصراف داد. وی با حضور در یک کنفرانس خبری در این رابطه اظهار داشت: «با میشل عون رئیس جمهور دیدار داشتم، هر دو درباره تشکیل کابینه، رایزنی و مشورت کردیم».

وی با بیان این مطلب افزود: «در گفتگوها اصلاحاتی نیز درباره فهرست پیشنهادی برای تشکیل کابینه انجام شد. اما پیداست که در مواضع تغییری ایجاد نشده است و نتوانستم با میشل عون به توافق برسیم، ایشان پیشنهاداتی در ساختار کابینه داشتند که نتوانستم بپذیرم؛ از این روی از ادامه مأموریتم برای تشکیل کابینه انصراف می‌دهم».

این در حالی است که طبق بیانیه ریاست جمهوری لبنان، عون از الحریری خواست که در کابینه تغییراتی ایجاد کند و به توافقی بازگردد که قبلاً حاصل شده بود؛ ولی الحریری با خواست او موافقت نکرد.

گفتنی است، لبنان پس از انفجار بندر بیروت وارد یک بحران سیاسی شده است. این کشور در تاریخ چهارم آگوست سال ۲۰۲۰ (۱۴ مرداد ۹۹) شاهد وقوع انفجاری مهیب در بندر بیروت بود؛ انفجاری که بیش از ۱۹۰ کشته و ۶۵۰۰ مجروح در پی داشت.

به دنبال این انفجار و تشدید بحران سیاسی در این کشور «حسان دیاب» نخست‌وزیر وقت این کشور از مقام خود استعفا کرد و «مصطفی ادیب» با رأی پارلمان لبنان به عنوان مأمور تشکیل کابینه در این کشور انتخاب شد.

با این حال، او نیز پس از گذشت چند هفته انصراف خود را اعلام کرد تا اینکه سعد الحریری به عنوان مأمور جدید تشکیل کابینه در این کشور انتخاب شد، اما او نیز تا به امروز موفق به تشکیل کابینه جدید نشد و از این رو انصراف خود را اعلام کرد.